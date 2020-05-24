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Спасет ли загар на солнце от заболевания коронавирусом

Спасет ли загар на солнце от заболевания коронавирусом
01:33 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Защищаться от коронавирус нужно не с помощью загара.

Сухая и жаркая погода не уничтожает новую коронавирусную болезнь COVID-19. А поэтому защититься от заражения путем загорания на солнце - невозможно.

Об этом информируют в Министерстве здравоохранения. 

В Минздраве отмечают, что лучшей защитой от инфицирования коронавирусом является социальная дистанция и личная гигиена. Особенно, когда рядом есть больной коронавирусом или с симптомами COVID-19. 

"Загорание на солнце не может защитить человека от коронавируса. Если рядом с вами больной COVID-19, помогут социальная дистанция и личная гигиена", - говорится в сообщении.

Как пояснили в Минздраве, в сухом и горячем воздухе вирус ведет себя менее активно. Такая погода, а также отсутствие осадков, губительно действуют на вирус. Однако полностью исчезнуть он не может. 

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Минздрав, Солнце, Загар, Коронавирус, Covid-19.
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