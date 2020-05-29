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Важно следовать этим правилам: как укрепить свой иммунитет

Важно следовать этим правилам: как укрепить свой иммунитет
13:13 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Весной наш иммунитет как никогда требует поддержки, и особенно важно защитить организм во время пандемии коронавируса.

По мнению врачей, следует придерживаться всего нескольких правил, которые помогут держать иммунитет в тонусе и снизят шансы заболеть.

1. Белковая пища, витамины и микроэлементы

Сбалансированное питание играет особую роль в поддержании иммунитета. Так, важно сосредоточиться на белковой пище и витаминах. Рекомендовано употреблять продукты, богатые витаминами А, В, C, Е.

Невероятно полезны морковь, шпинат, ягоды шиповника, оливковое масло, томатный сок, яблоки и цитрусовые, которые содержат эти вещества.

Также важно включить в рацион продукты, содержащие цинк (морепродукты, орехи, неочищенное зерно, кунжут, пивные дрожжи) и селен (чеснок, говядина, телятина, индейка, зерновой хлеб).

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2. Специи для иммунитета

Употребление специй, таких как имбирь, корица, гвоздика, чеснок и других, помогает усилить кровообращение и повысить активность иммунитета.

3. Физическая нагрузка

Хотя бы пять минут в день стоит отвести на физические упражнения. Можно сделать небольшую зарядку или просто растереться полотенцем: это поможет улучшить кровообращение – один из факторов хорошего иммунитета.

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Помимо упражнений, важно ходить пешком каждый день не менее чем по 30-40 минут: столько времени требуется для того, чтобы активизировались сердечно-сосудистая и иммунная системы.

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Здоровье, Иммунитет, Польза.
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