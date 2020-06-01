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Градус опасности: в какой момент нужно сбивать высокую температуру

Градус опасности: в какой момент нужно сбивать высокую температуру
11:01 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:У каждого из нас когда-то была высокая температура - ощущение, что вам одновременно жарко и холодно.

Во время пандемии даже незначительное повышение температуры или легкий кашель вызывают подозрение: не может ли это быть симптомом смертельно опасной инфекции? Когда нужно бить тревогу, а когда дать организму возможность самостоятельно побороться с вирусом?

Температура при коронавирусе

Мы считаем нормальной температуру взрослого человека 36,6°С. У маленьких детей она в норме выше. В течение дня цифра может меняться: примерно в два ночи у человека фиксируется минимальная температура тела - 36,2-36,3°С. Максимальный показатель наблюдается в районе 20:00 - 21:00 часов и доходит до 37,1-37,2°С.

Дистанционно температуру сейчас измеряют (на входе) во многих общественных местах: некоторых офисах, которые продолжают работать, аэропортах, поликлиниках. Дистанционные датчики имеют погрешность, но их цель выявить действительно повышенную температуру, то есть выше 38 градусов. Если она ниже, скорее всего можно не беспокоиться. Но! Вас должна насторожить температура на уровне от 37 до 37,5°С, которая стойко держится четыре дня и более. Это может быть симптомом коронавируса, если у вас также сухой кашель и одышка, трудно дышать.

Лето не заставит его уйти: с распространением Covid-19 не связана температура

В целом механизм повышения температуры простой: это типичная иммунологическая реакция, то есть организм реагирует на появления врага - вируса или бактерий. Клетки получают сигнал о том, что нужно активизироваться и бороться с чужеродными микроорганизмами. Температуру измеряют разными способами: под мышкой, во рту, ректально, на лбу и в ухе (с помощью инфракрасных сканеров).

Снижать или не снижать?

Каждый из нас сталкивался с неприятными ощущениями при повышении температуры. Прежде всего это озноб и слабость. Чем выше температуры, тем сильней проявления. Но нужно знать, что сбивать температуру следует только, когда градусник показывает цифру 38,5 и выше. Если ртутный столбик превысил отметку в 39° С градусник, помощь нужна обязательно, ведь уже при температуре 40° С последствия могут быть по-настоящему опасными. В случае с детьми принимать меры нужно, когда градусник показывает 38° С. При температуре выше могут начаться судороги, что очень опасно.

Продукт, снижающий риски заражения вирусами

Существуют механические (так называемые народные средства) и медикаментозные способы снижения температуры. В первом случае, чтобы облегчить состояние. люди обтираются тряпочкой, смоченной в растворе уксуса, накладывают холодные компрессы на лоб, много и обильно пьют (кипяченая вода, теплые ягодные морсы). Обтирание нужно производить так, чтобы на коже оставались капельки жидкости. Именно их испарение и вызывает охлаждение тела. Детей "протирать" спиртом, уксусом не стоит.

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Здоровье, Температура, Градусник.
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