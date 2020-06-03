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Тревожные звоночки: симптомы, которые указывают на проблемы с печенью

Тревожные звоночки: симптомы, которые указывают на проблемы с печенью
09:43 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Важно не только заботиться о своем здоровье, но и уметь понять, когда возникли проблемы.

Печень работает без перерыва и способна очищать себя сама. Однако на здоровье этого органа влияют вредные привычки человека, зависимость от алкоголя и различные болезни.

Специалисты Prevention и Medical Daily предлагает ознакомиться с несколькими признаками, которые могут свидетельствовать о том, что ваша печень нездорова. Но не забывайте и о том, что при появлении жалоб на состояние здоровья следует обращаться к врачу, который проведет более тщательную проверку и определит причину, а также подберет подходящее лечение.

Пожелтение кожи и белков глаз

Желтоватая кожа и белки глаз — один из самых известных признаков проблем с печенью. Здоровая печень без проблем перерабатывает образующийся при расщеплении белков желчный пигмент билирубин. А если этот орган работает плохо, то билирубин выводится из организма недостаточно, поэтому кожа и белки глаз могут окрашиваться в желтый цвет.

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Желтоватый цвет кожи и белков глаз может свидетельствовать и о других болезнях, поэтому обязательно консультируйтесь с врачом. Если проблема связана с печенью, то желтый цвет кожи и белков глаз могут свидетельствовать о таких болезнях, как гепатит C и рак, а также чрезмерное употребление алкоголя, определенных видов наркотиков и различных токсичных веществ могут вызывать данные симптомы. Следует отметить, что если печень работает плохо, измениться может также цвет стула и мочи. Обычно в таких случаях моча становится темнее, а стул — светлее.

Синяки и отеки

О нарушениях работы печени может говорить и усиленное образование синяков. То есть когда синяки стали появляться очень легко и не исчезать так быстро, как раньше. В любом случае это серьезная проблема, из-за которой стоит обратиться к специалисту. Особенно если синяки — не единственное изменение в вашем здоровье и самочувствии.

Одной из причин усиленного образования синяков может быть то, что печень замедлила или вообще прекратила выработку белка, необходимого для свертывания крови. Причем о проблемах могут свидетельствовать не только участившиеся синяки, но и темные паутинчатые пятнышки на коже, которые обычно наблюдаются на груди и на туловище.

Если возникли нарушения деятельности печени, то также может произойти задержка вывода воды из организма. Это означает появление отеков на ногах и в области живота.

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Боль в животе и суставах

Боль — это симптом, который никогда не следует игнорировать. Она всегда говорит о проблемах со здоровьем. Неприятные ощущения могут свидетельствовать и о том, что ухудшилось здоровье печени. Например, боль в правой верхней части живота может указывать на проблемы непосредственно с этим органом. Большая часть печени находится именно справа.

Кроме того, о болезни печени может свидетельствовать боль в суставах, тошнота, слабость и даже потеря аппетита. Такие симптомы могут быть при аутоиммунном гепатите. Это означает, что иммунная система ошибочно атакует клетки и ткани печени. Эта болезнь больше распространена среди женщин.

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Потеря мышечной массы и рассеянность

О проблемах с печенью могут свидетельствовать и такие, казалось бы, не связанные с этим симптомы, как снижение мышечной массы и рассеянность. Правда, эти симптомы характерны для тех случаев, когда печень уже серьезно повреждена, и это вызывает проблемы с обменом жидкостей в организме. Конечно, до появления этих симптомов у человека был и ряд других жалоб, из-за которых ему следовало обратиться к врачу.

Больная печень может привести к накоплению меди в крови и мозге. Это может вызвать расстройства, напоминающие болезнь Альцгеймера. Однако и в этом случае следует помнить, что такой признак может свидетельствовать об очень серьезном повреждении печени.

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Здоровье, Лечение, Симптомы, Печень, Признаки.
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