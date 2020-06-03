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"Жить обычной жизнью": Евгений Комаровский рассказал, как выходить на работу после карантина
Комаровский рассказал, как выходить на работу после карантина

"Жить обычной жизнью": Евгений Комаровский рассказал, как выходить на работу после карантина

"Жить обычной жизнью": Евгений Комаровский рассказал, как выходить на работу после карантина
17:48 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Если у вас наблюдаются симптомы тяжелой формы заболевания, незамедлительно обратитесь за медицинской помощью.

Евгений Комаровский рассказал, как выходить на работу после карантина, который был введен из-за распространения коронавируса в стране. Соответствующий ролик доктор разместил на YouTube-канале.

"Это мне напоминает попытки бросить курить. Может нам не резко бросать? А сегодня курить 20 сигарет, завтра - 19, послезавтра - 18. Ребят, ничего не меняется для вас. Вы выйдете на 6 часов или на 8. Все главные факторы риска никуда не деваются. И ваша поездка на работу, контакт с другими людьми, и офис с кучей сотрудников… Все это не меняется. Поэтому, если открываете офис, то открывайте на полный день и работайте нормально", - отметил Комаровский.

По словам врача, карантинные мероприятия убивают не меньшее количество людей, чем коронавирус. "Это факт. Уже весь мир об этом говорит. Наконец-то поняли и мы. Нам надо научиться жить с коронавирусом, беречь тех, для кого он представляет особую угрозу, а остальным - жить обычной жизнью", - прокомментировал доктор.

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К слову, если у вас наблюдаются симптомы тяжелой формы заболевания, незамедлительно обратитесь за медицинской помощью. Людям, у которых наблюдаются умеренно выраженные симптомы и нет других заболеваний, рекомендуется симптоматическое лечение в домашних условиях.

В среднем между моментом инфицирования и появлением симптомов проходит 5–6 дней, однако в некоторых случаях этот период может занимать до 14 дней.

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Здоровье, Карантин, Коронавирус, Евгений Комаровский, Covid-19.
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