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Легкие скажут Вам спасибо: самые полезные ягоды для их здоровья

Легкие скажут Вам спасибо: самые полезные ягоды для их здоровья
08:46 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Особенное внимание стоит обратить на чернику и виноград.

Органы дыхательной системы нуждаются в защите, особенно на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией. Эксперты говорят, что укрепить легкие и иммунитет в целом помогают ягоды. 

Ученые провели эксперимент, для участия в котором пригласили около 500 добровольцев. Им проверили состояние легких и проанализировали пищевые привычки. Спустя 10 лет участников снова пригласили на проверку. Результаты исследования показали, что у людей, которые часто употребляли ягоды, органы дыхательной системы были более чистые, крепкие и здоровые, чем у других.

Специалисты объясняют, что в винограде и чернике содержится большое количество флавоноидов - антиоксидантных веществ, которые защищают легкие от повреждений, которые возникают в результате воспалительных процессов в организме. Эти ягоды укрепляют ткани легких, поэтому они становятся более выносливыми.

Чеснок: чем полезен и чем опасен

К слову, много антиоксидантных вещества еще содержится в ягодах рябины и красной смородины, поэтому их стоит включать периодически в свой рацион.

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Питание, Здоровье, Продукты, Ягоды, Польза.
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