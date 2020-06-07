Как снизить холестерин и кровяное давление?

Новости шоу бизнеса:Болезни сердца и сосудов — главные убийцы населения всех цивилизованных стран мира.

Добиться снижения уровня холестерина и кровяного давления в организме можно, используя простое средство – семена кунжута. Употреблять кунжут с этой целью следует на регулярной основе, констатируют зарубежные диетологи.

Как сообщается, научными специалистами было названо простое средство для снижения холестерина и кровяного давления, представляющее собой семена кунжута. Способность продукта так влиять на организм они связывают с веществами, входящими в его состав.

Ученые отметили, что природное средство богато магнием, витамином E и антиоксидантами, "которые помогает снижать кровяное давление". Вдобавок кунжут отличается высоким содержанием белка, что тоже важно для нормализации артериального давления. Три столовых ложки семян дают целых пять граммов белка.

Медики напомнили, что повышенное давление является серьезным фактором риска сердечных приступов и инсультов. Регулярное использование простого средства, по их словам, помогает добиться не только его снижения, но и улучшить показатели холестерина. Его избыток тоже способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

Эксперты пояснили, что семена кунжута содержат лигнаны и фитостеролы – эти два типа растительных соединений эффективно помогают контролировать холестерин. Помимо того, неочищенные семена кунжута насыщены клетчаткой: три столовых ложки (30 граммов) содержат 12% суточной нормы. Ее активное потребление обеспечивает действенную защиту от развития сердечно-сосудистых заболеваний.