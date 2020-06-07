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Как снизить холестерин и кровяное давление?

Как снизить холестерин и кровяное давление?
08:59 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pinterest.com

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Добиться снижения уровня холестерина и кровяного давления в организме можно, используя простое средство – семена кунжута. Употреблять кунжут с этой целью следует на регулярной основе, констатируют зарубежные диетологи.

Как сообщается, научными специалистами было названо простое средство для снижения холестерина и кровяного давления, представляющее собой семена кунжута. Способность продукта так влиять на организм они связывают с веществами, входящими в его состав.

Ученые отметили, что природное средство богато магнием, витамином E и антиоксидантами, "которые помогает снижать кровяное давление". Вдобавок кунжут отличается высоким содержанием белка, что тоже важно для нормализации артериального давления. Три столовых ложки семян дают целых пять граммов белка.

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Медики напомнили, что повышенное давление является серьезным фактором риска сердечных приступов и инсультов. Регулярное использование простого средства, по их словам, помогает добиться не только его снижения, но и улучшить показатели холестерина. Его избыток тоже способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

Эксперты пояснили, что семена кунжута содержат лигнаны и фитостеролы – эти два типа растительных соединений эффективно помогают контролировать холестерин. Помимо того, неочищенные семена кунжута насыщены клетчаткой: три столовых ложки (30 граммов) содержат 12% суточной нормы. Ее активное потребление обеспечивает действенную защиту от развития сердечно-сосудистых заболеваний.

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Здоровье, Холестерин, Советы медиков, Как снизить холестерин, Как снизить кровяное давление.
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