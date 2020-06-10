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Как быстро избавиться от газов в кишечнике

Как быстро избавиться от газов в кишечнике
08:25 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Вздутие живота (его еще называют метеоризмом или повышенным газообразованием) сопровождает каждого человека практически с рождения.

Американский врач-диетолог Синтия Сасс придумала тонизирующий напиток, который помогает быстро и эффективно избавиться от вздутия живота.

Практически каждый человек сталкивался с такой дискомфортной проблемой, как вздутие живота. Оно может возникнуть по разным причинам, среди которых: нарушение питания, дисбиоз, воспалительные процессы, вызванные инфекцией.

Быстро устранить симптомы поможет напиток, который обладает большим количеством питательных веществ и витаминов.

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Для его приготовления нужно: 2 литра воды, листья мяты, 1 ч. л. имбиря, среднего размера лимон и огурец (их нужно мелко нарезать). Все ингредиенты нужно смешать в графине и дать им настояться один час.

Этот напиток следует пить каждый день по несколько стаканов. Он не просто положительно действует на пищеварительную систему, но и прекрасно утоляет жажду, поэтому его можно пить вместо обычной воды.

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Здоровье, Народные средства, Газы в кишечнике, Вздутие живота.
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