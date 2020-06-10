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Как восстановить микрофлору кишечника: что пить и есть

Как восстановить микрофлору кишечника: что пить и есть
12:05 Ср, 10 Июнь 2020 Телеграф neboley.com.ua Фото: pinterest.com
Обновлено: 16:25 Ср, 10 Июнь 2020
Известно, что микрофлора кишечника - это живая экосистема, которая лежит в основе нашего здоровья и выполняет ряд важных функций.

Нарушить кишечную микрофлору может множество факторов, среди которых неправильное питание и прием лекарственных средств (антибиотиков). Но как позаботиться о здоровье этого органа?

Употребляйте молочные продукты

Ни для кого не секрет, что кисломолочные продукты (кефир, простокваша) содержат в себе лакто- и бифидобактерии, которые восстанавливают микрофлору кишечника. В составе этих продуктов также есть пробиотики, полезны для желудочно-кишечного тракта.

Ешьте квашеную капусту

Это отличный гарнир, который подойдет и к мясу, и к рыбе. Квашеная капуста богата на микроэлементы (железо, цинк, калий, магний), а также она является источником пробиотиков для организма.

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Приправляйте блюда морской солью

В отличии от поваренной соли, морская обогащает организм ценными минералами, которые положительно влияют на работу желудочно-кишечного тракта. Морская соль помогает регулировать уровень кислотности желудка и улучшает процесс пищеварения.

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Все по теме:

Здоровье, Здоровое питание, Кишечник, Микрофлора кишечника.

Автор:

Телеграф
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