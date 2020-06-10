Скачать
Среда, 10.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине 4G-интернет покрывает более половины населенных пунктов
В Украине 4G-интернет покрывает более половины населенных пунктов
Зеленский признался, что хотел назначить Богдана генпрокурором
Зеленский признался, что хотел назначить Богдана генпрокурором
Фьюри и Джошуа проведут два боя
Фьюри и Джошуа проведут два боя
Цвет волос и характер: узнайте о себе немного больше
Цвет волос и характер: узнайте о себе немного больше

Не все полезны: каши, которые могут навредить организму

Не все полезны: каши, которые могут навредить организму
21:42 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Диетологи рассказали о трех кашах, которые могут здорово навредить здоровью.

Примечательно, что не все каши полезны. Некоторые из них могут даже нанести вред организму. 

Манная каша

Манка содержит в себе большое количество крахмала, который в процессе пищеварения превращается в глюкозу, а затем в сахар. То есть, при чрезмерном употреблении человек может легко заработать себе сахарный диабет. Что является не менее важным – в манке практически нет белка, зато содержится много глютена, который может стать причиной аллергии у детей, а также помешать полноценному усваиванию железа и витамина D в организме.

Медики отмечают, что манная каша является также отличным источником калорий. Для сравнения, в 100 граммах манки калорий практически в два раза больше, чем в такой же порции шоколадного брауни.

Белый рис

Рис можно назвать любимой азиатской крупой, которую зачастую используют не в роли полноценного блюда, а в качестве закуски, подобно тому, как мы едим хлеб. Но вот его разновидность, белый рис, не отличается особой пользой, в особенности, если он подвергался шлифовке. После тщательной обработки белый рис теряет практически все полезные свойства, оставляя в своем составе лишь крахмал.

Диетологи советуют заменить белый рис бурым неочищенным – он содержит в себе намного больше полезных компонентов, за счет того, что его оболочка не смывается при очистке.

Борется с инфекциями, запорами и спазмами: польза укропа для организма

Овсяная каша

Мы привыкли думать, что овсянка является самым полезным продуктом для завтрака, а в особенности для тех, кто стремиться похудеть. Эта каша практически не содержит в себе белок, поэтому в чистом виде, либо с добавками в виде сиропов или фруктов, ее лучше не есть, тем более на завтрак. В целом, врачи рекомендуют покупать цельнозерновые овсяные хлопья, которые стоит замачивать перед приготовлением, а после чего уже варить. Есть ее лучше не чаще, чем один раз в 2-3 дня.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Питание, Здоровье, Польза.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Жара, ливни и штормовой ветер: синоптики рассказали о погоде в ближайшие дни
02 Как быстро избавиться от газов в кишечнике
03 Гвоздик уходит из бокса: чем будет заниматься боксер
04 Какие завтра праздники: традиции и приметы на 11 июня
05 В Минздраве сообщили, какие области не могут смягчить карантин
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Суд по MH17: прокуратура заявила о показания свидетеля запуска ракеты
MH17: прокуратура заявила о "надежном" свидетеле
После жалоб бизнеса президент позвонил главе Минэкономики
После жалоб бизнеса президент позвонил главе Минэкономики
Кулеба: Украина не изменяет границы Береговского района в угоду интересам Венгрии
Кулеба: Украина не изменяет границы Береговского района
Ничего не помнит: Михаил Ефремов хотел свести счеты с жизнью - СМИ
Ничего не помнит: Михаил Ефремов хотел свести счеты с жизнью - СМИ
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь