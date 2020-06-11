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Можно ли заразиться коронавирусом через кондиционер: объяснение МОЗ

Можно ли заразиться коронавирусом через кондиционер: объяснение МОЗ
07:58 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Включенные бытовые кондиционеры при условии их правильного использования летом не влияют на риск передачи новой коронавирусной инфекции.

Отмечается, что принцип работы кондиционеров заключается в том, что они забирают воздух из помещения, охлаждают его и возвращают обратно в то же помещение. Кондиционер не разбавляет воздух закрытых помещений чистым воздухом снаружи.

Об этом сообщается в Facebook Центра общественного здоровья Украины.

"Использование кондиционеров часто вызывает ложное ощущение свежего чистого воздуха в помещении. На самом же деле в воздухе закрытого помещения постепенно накапливается углекислый газ, химические и биологические загрязнители", - говорится в сообщении.

Отмечается, что именно проветривание помещений является одним из основных мероприятий профилактики передачи респираторных заболеваний, в частности COVID-19. Используя кондиционер надо не забывать хорошо и часто проветривать помещение. Сейчас есть только одно упоминание, что в плохо проветриваемом помещении, с несоблюдением физического дистанцирования и респираторной гигиены, использование кондиционеров может повлиять на передачи возбудителя COVID-19.

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"Пока нет оснований считать, что заражение новым коронавирусом через кондиционер возможно. Также кондиционер не может стать источником распространения возбудителя COVID-19, потому что вирусу для размножения нужен живой организм-хозяин", - подчеркнули в ЦОС.

В то же время там напомнили о необходимости соблюдать правила эксплуатации бытовых кондиционеров, регулярно проводить их техническое обслуживание, очистку и дезинфекцию.

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Минздрав, Коронавирус, Covid-19.
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