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Что принес нам июнь: овощи и фрукты, которые стоит включить в летний рацион

Смотрите фото (8)
Что принес нам июнь: овощи и фрукты, которые стоит включить в летний рацион
Обновлено 04:01 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com
Июнь принес нам не только теплые деньки, но и порадовал изобилием фруктов, овощей и ягод.
  • 1

    Цветная капуста

    Очень полезный и низкокалорийный продукт, который насыщает организм большим количеством витаминов (С, В и К), а также полезных веществ (фосфором, магнием, натрием, калием и др). Регулярное употребление цветной капусты положительно влияет на состояние кожи и волос. Кроме того, этот продукт богат на антиоксиданты, которые снижают риск развития онкологических заболеваний.

  • 2

    Редис

    Вкусный и питательный овощ, который нормализует работу желудочно-кишечного тракта и повышает аппетит. Редис, благодаря своему витаминному составу, укрепляет сердце, снижает уровень сахара в крови и действует как противоотечное средство.

  • 3

    Огурец

    Несмотря на то, что огурец на 90% состоит из воды, этот хрустящий овощ очень полезен для организма. В ее составе есть много витаминов и ценных микроэлементов, которые избавляют от отечности, снижают давление и помогают в борьбе с лишними килограммами.

  • 4

    Укроп свежий

    Листья этой ароматной зелени богаты на витамины группы В, а также калий, железо, фолиевую кислоту. Укроп является украшением любого блюда, а еще он улучшает кровообращение, обмен веществ и укрепляет иммунитет.

  • 5

    Абрикос

    Не только вкусный, но и очень полезный фрукт. Абрикос рекомендуется употреблять людям, у которых авитаминоз, повышенный гемоглобин в крови и проблемы с сердечно-сосудистой системой. Этот фрукт насыщает организм полезными веществами, которые повышают его сопротивляемость к инфекциям.

  • 6

    Черешня

    Одна из самых ранних ягод. Плоды черешни обладают противовоспалительным, мочегонным, антисептическим и очищающим свойствами. Эта ягода полезна при малокровии, артрите, гипертонии, ревматизме, нарушениях работы кишечника, диабете, кожных заболеваниях.

  • 7

    Зеленый горошек

    Еще один продукт, который стоит включить в свой рацион. Свежий горох улучшает работу пищеварительной системы, предотвращает сердечные недуги и борется с процессом старения.

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Питание, Здоровье, Продукты, Польза.

Автор:

Телеграф
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