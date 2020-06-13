Что принес нам июнь: овощи и фрукты, которые стоит включить в летний рацион

1 Цветная капуста Очень полезный и низкокалорийный продукт, который насыщает организм большим количеством витаминов (С, В и К), а также полезных веществ (фосфором, магнием, натрием, калием и др). Регулярное употребление цветной капусты положительно влияет на состояние кожи и волос. Кроме того, этот продукт богат на антиоксиданты, которые снижают риск развития онкологических заболеваний.

2 Редис Вкусный и питательный овощ, который нормализует работу желудочно-кишечного тракта и повышает аппетит. Редис, благодаря своему витаминному составу, укрепляет сердце, снижает уровень сахара в крови и действует как противоотечное средство.

3 Огурец Несмотря на то, что огурец на 90% состоит из воды, этот хрустящий овощ очень полезен для организма. В ее составе есть много витаминов и ценных микроэлементов, которые избавляют от отечности, снижают давление и помогают в борьбе с лишними килограммами.

4 Укроп свежий Листья этой ароматной зелени богаты на витамины группы В, а также калий, железо, фолиевую кислоту. Укроп является украшением любого блюда, а еще он улучшает кровообращение, обмен веществ и укрепляет иммунитет.

5 Абрикос Не только вкусный, но и очень полезный фрукт. Абрикос рекомендуется употреблять людям, у которых авитаминоз, повышенный гемоглобин в крови и проблемы с сердечно-сосудистой системой. Этот фрукт насыщает организм полезными веществами, которые повышают его сопротивляемость к инфекциям.

6 Черешня Одна из самых ранних ягод. Плоды черешни обладают противовоспалительным, мочегонным, антисептическим и очищающим свойствами. Эта ягода полезна при малокровии, артрите, гипертонии, ревматизме, нарушениях работы кишечника, диабете, кожных заболеваниях.