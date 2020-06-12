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ЦОЗ: Врачи дали главные советы, как пережить экстремальную жару

ЦОЗ: Врачи дали главные советы, как пережить экстремальную жару
21:51 Сегодня Телеграф www.ukrinform.ru Фото: pixabay.com
Что есть, пить и носить в жару и кому стоит внимательно следить за здоровьем - далее в нашей статье.

В чрезвычайную жару нужно ограничить пребывание на солнце в период с 11 до 16 часов. Об этом напомнили в Центре общественного здоровья, соответствующие советы размещены в Facebook.

"Температуры, которые колеблются более чем на 10 градусов выше средней высокой температуры для региона и продолжаются в течение нескольких недель, определяются как чрезвычайная жара... Находитесь как можно меньше на солнце, особенно в период с 11 до 16 часов. Ищите прохладу и тень, чтобы ваше тело имело возможность восстановиться", - говорится в сообщении.

Центр общественного здоровья Украины также советует быть осторожными с загаром. Загар является признаком того, что кожа пострадала от ультрафиолетового излучения, поэтому стоит "защититься", используя кремы с SPF не менее 30. Наносите солнцезащитные кремы за 30 минут перед выходом на улицу.

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Ищите средства защиты от солнца с пометкой "широкий спектр" или "защита UVA/UVB" на этикетке - такие продукты действуют лучше. Применяйте их повторно согласно инструкции на этикетке.

Отмечается также, что возле водоемов и на пляже получить ожоги легче, поэтому здесь следует быть внимательными.

"Выбирайте легкую, свободную одежду светлых цветов, желательно с длинным рукавом. Надевайте солнцезащитные очки и шляпу, лучше с широкими полями, чтобы затенить лицо, уши и шею. Избегайте посещения соляриев в жару. Пейте больше воды. Поддерживайте водный баланс: независимо от того, насколько вы активны. Не ждите чувства жажды - пейте постоянно маленькими порциями. Посоветуйтесь с врачом относительно допустимого количества употребления воды в жару, если есть какие-то противопоказания по состоянию здоровья", - добавили в сообщении.

Не пейте жидкости, содержащие кофеин, алкоголь или большое количество сахара, ведь это фактически приводит к потере большего количества жидкости. Кроме того, избегайте слишком холодных напитков, так как они могут вызвать судороги желудка. Если вы придерживаетесь диеты с низким содержанием соли, страдаете диабетом, имеете повышенное кровяное давление или другие хронические заболевания, посоветуйтесь со своим врачом относительно водно-солевого режима.

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Также в ЦОЗ отмечают, что электрические вентиляторы могут обеспечить комфорт, но когда температура воздуха достигает критической отметки, они становятся неэффективными. Лучший способ остыть - принять прохладный душ или ванну.

Используйте кухонную плиту и духовой шкаф как можно меньше, чтобы поддерживать прохладную температуру в доме. Избегайте горячей и тяжелой (жирной) пищи: она создает дополнительную тепловую нагрузку для вашего тела.

Также советуют уменьшить объем физических упражнений во время жары. Если вы не привыкли работать или заниматься спортом при высокой температуре воздуха, начинайте упражнения медленно и постепенно повышайте темп. Если нагрузка в жару заставляет ваше сердце биться сильнее и вам не хватает воздуха, прекратите любые нагрузки. Переместитесь в прохладное место или в тень и отдохните, особенно, если вы чувствуете головокружение или слабость.

Никогда не оставляйте младенцев, детей или домашних животных в припаркованном автомобиле, даже с открытыми окнами. Когда оставляете авто, убедитесь, что все вышли. Не забывайте поить своих домашних животных: давайте им много свежей воды, при этом оставляйте воду в тени.

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Все по теме:

Жара, Советы, Вред, ЦОЗ.

Автор:

Телеграф
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