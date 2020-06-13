Сезон клещей: как уберечься от укусов этим летом

Клещ - это маленький паразит, который попадает на кожу человека ловко и незаметно.

Специалисты рассказали, как снизить вероятность укусов клещей и инфицирования.

Типичная среда обитания для клеща - места с высоким уровнем влажности. Огромное количество членистоногих живет в высоких травах, подлесках, кустарниках, лесных оврагах, рощах, расположенных недалеко от водоемов. При появлении потенциальной "жертвы" клещ крепко фиксируется - на одежде человека или покрове животного.

Прежде чем отправиться на природу, эксперты советуют выбирать одежду светлых тонов, которая плотно прилегает к телу. Не оставлять открытых участков кожи, особенно на ногах. Концы брюк следует заправлять в обувь или плотные носки, головными уборами и воротниками - защищать голову, шею. И даже при полной "амуниции" необходимо использовать специальные средства - репелленты.

Вернувшись домой, нужно незамедлительно снять одежду и осмотреть кожные покровы. Эксперты советуют тщательно проверить зону шеи и ушей, пупок, таз, пах, талию, спину, а также участки за коленями, между пальцами ног, под руками.

При подозрении на укус клеща стоит без промедления обратиться к специалисту. Врач расскажет, какие анализы сдать и какие препараты пропить.