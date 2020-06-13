Маски и еще раз маски! Ученые настаивают на соблюдении масочного режима

Ученые из Кембриджа заявили о действенном способе победить пандемию коронавирусной инфекции.

Добросовестное соблюдение масочного режима позволит максимально сдерживать распространение коронавируса. Об этом заявила группа ученых из Кембриджа и Гринвича.

Ношение масок позволит удержать распространение инфекции на отметке репродукции ниже единицы, что позволит избежать второй волны заражений.

Ученые добавили, что даже самодельные маски могут помочь в этом. Главным условием является количество людей, которое носит маски. Чтобы победить пандемию еще до появления вакцины, нужно не только носить маску, но и соблюдать социальную дистанцию.

Под базовым показателем репродукции понимается показатель способности патогена спровоцировать эпидемию. Он высчитывается из количества лиц, зараженным одним носителем вируса.

В случае коронавируса необходимо, чтобы этот показатель составлял меньше единицы, что позволит замедлить распространение инфекции.