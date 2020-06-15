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Чтобы мозги работали: полезные продукты для улучшения памяти

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Чтобы мозги работали: полезные продукты для улучшения памяти
Обновлено 02:26 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com
Яйца, шпинат, куркума, оливковое масло, тыквенные семечки - это только некоторые продукты, которые помогут человеку надолго сохранить отличную память.
  • 1

    Яйца

    Белок, витамины и холин, содержащиеся в яйцах, помогают формированию новых клеток мозга и нервных импульсов. Примерно так и выглядит наша память с биохимической точки зрения: усвоение информации напрямую зависит от качества соединения нейронов между собой. Эксперты по питанию считают, что взрослый человек может съедать в неделю не больше 6 яиц.

  • 2

    Шпинат

    Витамины К, А, С, лютеин и зеаксантин, которые в избытке содержатся в шпинате, регулируют синтез жиров, важных для строительства клеток всего организма, включая мозг, а также полезны для поддержания иммунитета. Лучше всего есть шпинат свежим в салатах или готовить за несколько секунд на масле ги. Диетологи рекомендуют ежедневно употреблять 150 грамм этой зелени.

  • 3

    Куркума

    Куркумин улучшает кровообращение и помогает поддержанию иммунитета. Эта специя великолепно чистит сосуды и разрушает бляшки на их стенках. В день нужно употреблять не более столовой ложки этого природного мощного антисептика.

  • 4

    Оливковое масло

    Приверженцы здорового образа жизни считают, что именно это масло очень важно для профилактики болезней сосудов и тканей мозга. В нем много полифенолов - антиоксидантов, которые замедляют старением всех клеток организма.

  • 5

    Тыквенные семечки

    Богатые цинком, эти семечки являются эффективной поддержкой в восприятии и усвоении информации. В семечках тыквы есть магний, полезный для мышц и сердца, триптофан - предшественник окситоцина, а еще селен и витамины В1 и К, которые помогают сосредоточиться. Ежедневная норма - 100 граммов не обжаренных, а подсушенных семечек.

  • 6

    Брокколи

    Брокколи по составу очень похожи на яйца, только вместо белка в брокколи содержится большое количество клетчатки. Холин и витамин К в овоще примерно в таком же количестве, как и в яйцах. Так что стоит есть брокколи ежедневно.

  • 7

    Черная фасоль

    В фасоли очень много растительного белка, необходимого для мышц и питания мозга, а еще - магний, калий, железо и кальций, которые не позволяют стареть клеткам мозга и ускоряют их обновление.

  • 8

    Грецкие орехи

    О пользе этих орехов было сказано достаточно, в них содержится белок, витамины В, Р и К, полезные аминокислоты. Последние очень важны для нормальной работы мозга, метаболизма и гормонального баланса. Рекомендуется съедать в день до 30 граммов орехов - это примерно горсть.

  • 9

    Сок свеклы

    Сок свеклы содержит в себе железо, а значит, он улучшает приток крови к мозгу. То есть клетки получают увеличенную порцию кислорода и питательных веществ. В свекольном соке много антиоксидантов, которые помогают выводить токсины из организма. Нормой считается два стакана сока ежедневно, но с непривычки может случиться расстройство пищеварения. Поэтому стоит начать с четверти стакана, смешивая свежевыжатый свекольный сок с гранатовым или апельсиновым.

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Память, Продукты, Польза.

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Телеграф
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