Чтобы мозги работали: полезные продукты для улучшения памяти

1 Яйца Белок, витамины и холин, содержащиеся в яйцах, помогают формированию новых клеток мозга и нервных импульсов. Примерно так и выглядит наша память с биохимической точки зрения: усвоение информации напрямую зависит от качества соединения нейронов между собой. Эксперты по питанию считают, что взрослый человек может съедать в неделю не больше 6 яиц.

2 Шпинат Витамины К, А, С, лютеин и зеаксантин, которые в избытке содержатся в шпинате, регулируют синтез жиров, важных для строительства клеток всего организма, включая мозг, а также полезны для поддержания иммунитета. Лучше всего есть шпинат свежим в салатах или готовить за несколько секунд на масле ги. Диетологи рекомендуют ежедневно употреблять 150 грамм этой зелени.

3 Куркума Куркумин улучшает кровообращение и помогает поддержанию иммунитета. Эта специя великолепно чистит сосуды и разрушает бляшки на их стенках. В день нужно употреблять не более столовой ложки этого природного мощного антисептика.

4 Оливковое масло Приверженцы здорового образа жизни считают, что именно это масло очень важно для профилактики болезней сосудов и тканей мозга. В нем много полифенолов - антиоксидантов, которые замедляют старением всех клеток организма.

5 Тыквенные семечки Богатые цинком, эти семечки являются эффективной поддержкой в восприятии и усвоении информации. В семечках тыквы есть магний, полезный для мышц и сердца, триптофан - предшественник окситоцина, а еще селен и витамины В1 и К, которые помогают сосредоточиться. Ежедневная норма - 100 граммов не обжаренных, а подсушенных семечек.

6 Брокколи Брокколи по составу очень похожи на яйца, только вместо белка в брокколи содержится большое количество клетчатки. Холин и витамин К в овоще примерно в таком же количестве, как и в яйцах. Так что стоит есть брокколи ежедневно.

7 Черная фасоль В фасоли очень много растительного белка, необходимого для мышц и питания мозга, а еще - магний, калий, железо и кальций, которые не позволяют стареть клеткам мозга и ускоряют их обновление.

8 Грецкие орехи О пользе этих орехов было сказано достаточно, в них содержится белок, витамины В, Р и К, полезные аминокислоты. Последние очень важны для нормальной работы мозга, метаболизма и гормонального баланса. Рекомендуется съедать в день до 30 граммов орехов - это примерно горсть.