Жизнь после вируса: хорошая привычка, которую мы приобретем после карантина

Такая полезная привычка сыграет важную роль в подготовке к предстоящим сезонным заболеваниям.

Эпидемиологи считают, что использование медицинских масок особенно эффективно в период сезонных респираторных заболеваний. Использование индивидуальных защитных средств предотвращает распространение микробов и вирусов.

Вопреки раннему утверждению, маски может носить как заболевший человек, так и тот, кто боится заразиться. Однако последнему необходимо использовать средство защиты другого типа.

Кстати, свое мнение о ношении масок изменило даже ВОЗ, которое раньше утверждало, что маски следует носить только заболевшим и медперсоналу, работающему с больными вирусными инфекциями пациентами.

Последнее заявление ВОЗ касалось того, что маски еще никому не повредили, поэтому пользоваться ими следует всем.