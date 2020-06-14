Жизнь после вируса: хорошая привычка, которую мы приобретем после карантина

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Обновлено 09:44 Сегодня Телеграф http://neboley.com.ua/ru/ukraine/2020/06/10/202863
Такая полезная привычка сыграет важную роль в подготовке к предстоящим сезонным заболеваниям.

Эпидемиологи считают, что использование медицинских масок особенно эффективно в период сезонных респираторных заболеваний. Использование индивидуальных защитных средств предотвращает распространение микробов и вирусов.

Вопреки раннему утверждению, маски может носить как заболевший человек, так и тот, кто боится заразиться. Однако последнему необходимо использовать средство защиты другого типа.

Кстати, свое мнение о ношении масок изменило даже ВОЗ, которое раньше утверждало, что маски следует носить только заболевшим и медперсоналу, работающему с больными вирусными инфекциями пациентами.

Маски и еще раз маски! Ученые настаивают на соблюдении масочного режима

Последнее заявление ВОЗ касалось того, что маски еще никому не повредили, поэтому пользоваться ими следует всем.

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Все по теме:

Маски, Инфекции, Вирусы.

Автор:

Телеграф
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