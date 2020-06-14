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На ночь самое то: напитки, которые помогут заснуть

На ночь самое то: напитки, которые помогут заснуть
21:48 Сегодня Телеграф glavcom.ua Фото: pixabay.com
Медики рассказали о напитках, которые по их мнению, полезней употреблять вечером.

Ромашковый чай, теплое молоко, вишневый сок названы специалистами в числе напитков, рекомендуемых к употреблению вечером, поскольку содержащие в них вещества способствуют расслаблению, помогают быстрее заснуть.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале PLOS Biology, плохой сон может содействовать возникновению атеросклероза, при котором в артериях происходит накопление жировых бляшек. Это, в свою очередь, может провоцировать развитие болезней сердца, инфарктов.

Медиками были названы напитки, которые, по их мнению, полезно употреблять вечером, чтобы лучше спать. Одним из таких натуральных снотворных может быть теплое молоко. Эксперты констатируют: оно содержит значительное количество аминокислоты триптофан, повышающей в организме уровень серотонина – предшественника гормона мелатонин, регулирующего естественные механизмы сна.

Другим напитком для употребления вечером, помогающим расслабиться и заснуть, является миндальное молоко. Его питье также увеличивает концентрацию серотонина в мозге. Кроме того, данный напиток особенно богат магнием, который является еще одним важным питательным веществом, улучшающим качество сна.Также помогает при проблемах с засыпанием ромашковый чай – присущий ему успокоительный эффект был известен еще в прошлом. Для усиления эффекта можете сочетать напиток с добавками магния.

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Кокосовая вода наполнена магнием и калием: эти минералы расслабляют мышцы, настраивают тело на отдых. Вдобавок напиток насыщен витамином В, помогающим в снятии стресса. Поэтому он тоже рекомендуется для употребления вечером.

Может действовать как снотворное и вишневый сок – исследование показало, что употребление около 500 мл в течение дня может привести к значительному снижению бессонницы.

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Все по теме:

Питание, Здоровье, Напитки, Прльза.

Автор:

Телеграф
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