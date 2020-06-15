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От каких напитков лучше отказаться в жаркую погоду: вы пьете это каждый день

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17:21 Сегодня Телеграф www.ukrinform.ru Фото: pixabay.com
В жару врачи рекомендуют отказаться от употребления чая, кофе и алкоголя.

В жару употребление достаточного количества воды помогает избежать обезвоживания. Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

"Употребление достаточного количества воды, особенно в жару, помогает избежать обезвоживания. Первый его признак - жажда, которая появляется в случае потери воды в организме. В нормальных жизненных условиях обезвоживания легче избежать, чем восстановить организм после дегидратации", - говорится в сообщении.

Как отмечается, причинами обезвоживания может быть: повышенное потоотделение при высокой температуре тела или окружающей среды, чрезмерные физические нагрузки; ограничение потребления жидкости; некоторые заболевания, сопровождающиеся увеличением количества мочи (диабет); пищевые отравления, которые сопровождаются диареей, рвотой; употреблением в пищу продуктов, которые усиленно выводят воду (чай, кофе, алкоголь); прием некоторых лекарств (диуретики, нейролептики, антигипертензивные и антигистаминные препараты); тепловой или солнечный удар; ожоги.

Когда вода не помогает: продукты, утоляющие жажду

Медики рекомендуют ежедневно пить 2 - 3 литра негазированной чистой воды небольшими порциями.

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Все по теме:

Алкоголь, Жара, Кофе, Напитки, Вред, Чай.

Автор:

Телеграф
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