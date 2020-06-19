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Опасная вода: чем можно заразиться, купаясь в пресных водоемах

Опасная вода: чем можно заразиться, купаясь в пресных водоемах
Обновлено 11:10 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com
Помимо паразитов, вызывающих нарушения работы ЖКТ, такая влага способна заразить гепатитом А, холерой, полиомиелитом, предупреждают медики.

В пресных водоемах – при случайном попадании воды в организм через рот или нос – люди рискуют подхватить различные инфекции. 

По словам врача-вирусолога Георгия Викулова, купание в реке или озере чревато возможным заражением лямблиозом – это одно из самых распространенных инфекционных заболеваний у людей, вызываемых кишечными одноклеточными организмами лямблиями. Их присутствие в воде – знак того, что в нее попадают нечистоты.

"В пресном водоеме можно также подхватить ротавирусную инфекцию, причем порой ей заражаются сразу все члены семьи", — предупредил медик.

Другая инфекция, которой может "наградить" вода речки или озера, – это лептоспироз (водная лихорадка). Ее возбудители попадают в человеческое тело через порезы, потертости кожи, слизистую оболочку глаз, носа, рта. Для заболевания характерны признаки, которые могут вызывать подозрение о заражении коронавирусом, – высокая температура, сильные головные и мышечные боли, озноб, покраснение глаз, боль в животе.

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Не только при купании, но и во время отдыха у фонтана есть риск заполучить кампилобактериоз – инфекцию, проявляемую синдромом общей интоксикации, симптомами болезней желудка и кишечника. Вдобавок, сообщил Викулов, вода из пресного водоема, попавшая внутрь, способна заразить гепатитом А, холерой, аденовирусом, полиомиелитом.

Песок у водоемов тоже может сбыть источником патогенов, провоцирующих проблемы со здоровьем. Терапевт Людмила Лапа рассказала, что люди, трогающие землю, песок, траву на прибрежных территориях, могут заразиться глистами. Помимо того, отдых на пляже и в воде может закончиться сальмонеллезом – поэтому лучше не лежать на песке и траве без подстилки и следить за чистотой рук.

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Все по теме:

Здоровье, Лето, Советы медиков, Лето 2020, Пресные водоймы.

Автор:

Телеграф
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