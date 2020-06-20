Головная боль по утрам: основные причины

1 Мигрень 10–20% людей живут с этой проблемой, и она вызывает головную боль утром. С четырех до восьми часов утра тело выделяет меньше природных болеутоляющих: эндорфинов и энкефалинов. В то же время в организме растет уровень адреналина, который повышает давление и нарушает мозговой кровоток. Утром человек просыпается с головной болью. При мигрени боль пульсирующая, обычно возникает на одной половине головы. Часто сопровождается тошнотой, рвотой и крайней чувствительностью к свету и звуку. Боль бывает настолько сильной, что мешает работать или отдыхать. Приступы длятся от 1-2 часов до 1-2 дней. Что с этим делать? Обратитесь к неврологу. Чтобы подтвердить диагноз, врач расспросит о симптомах и проведет осмотр. Он посоветует вести дневник, в котором вы будете отмечать случаи мигрени и то, что им предшествовало. Так вы поймете, какие причины вызывают приступы головной боли. Для лечения вам выпишут два препарата. Первый снимает боль, второй предотвращает сам приступ. Также врач расскажет, как избегать провоцирующих факторов. От мигрени нельзя вылечиться, но с ней можно жить.

2 Проблемы со сном Это не только трудности с засыпанием, но и сонливость днем или постоянные пробуждения ночью. Нарушение сна мешает организму восстановиться, что и приводит к головной боли. Бессонница часто сопровождает другие причины утренней боли в голове: мигрень, сонное апноэ, депрессию и тревожные состояния. Эксперты из Национального фонда сна рекомендуют спать 7–9 часов. Все, что больше или меньше этого, может вызвать головную боль. Что с этим делать? Сначала попытайтесь выспаться самостоятельно: Засыпайте и просыпайтесь в одно и то же время. Не спите днем. Подготовьте спальню перед сном: проветрите ее, выключите свет и избавьтесь от лишних шумов. Пейте меньше кофе, не курите и не употребляйте спиртное. Регулярно занимайтесь физкультурой. Проверьте свои лекарства: они могут нарушать сон. Если через несколько недель не станет лучше или бессонница мешает нормально жить — обратитесь к врачу. Он выпишет снотворные или назначит психотерапию.

3 Сонное апноэ Это периодические остановки дыхания во сне на 10–30 секунд. В легкие попадает меньше воздуха, что вызывает две проблемы: Мозг получает мало кислорода и много окиси углерода. Сердце накачивает в мозг больше крови, из-за чего растет внутричерепное давление. Обе эти причины вызывают головную боль. Храп — не единственный признак апноэ. Ваш партнер может заметить, как вы перестаете дышать или хватаете ртом воздух во время сна. Утром вас беспокоит пересушенный рот, чувство недосыпа и головная боль. Днем вы будете раздражительны и сонливы. Храп не обязательно указывает на апноэ. Иногда храпение само по себе вызывает утреннюю головную боль. Что с этим делать? Обратитесь к врачу, чтобы он подтвердил диагноз. Для этого вас подключат к специальному аппарату, который будет следить за дыханием во сне. Лечение зависит от степени тяжести. В легких случаях достаточно похудеть или бросить курить. В более сложных придется спать с устройством, которое поддерживает дыхание. Если ничего не поможет, хирург удалит препятствия в горле с помощью операции.

4 Депрессия или тревожность Они вызывают утренние головные боли сами по себе и усиливают бессонницу. Люди с тревожными расстройствами чаще употребляют алкоголь. Пациенты с депрессией принимают много препаратов, которые тоже провоцируют головную боль. Заподозрить депрессию можно по этим признакам: У вас постоянно плохое настроение, вы раздражены и вспыльчивы. Пропал интерес к привычным вещам, работе или хобби.Быстро устаете, чувствуете упадок сил и энергии. Постоянно что-то тревожит. Гложет чувство вины или беспокоят прошлые неудачи. Снизился аппетит и вес, или, наоборот, постоянно хочется есть. Что с этим делать? Депрессию или тревожность нельзя пускать на самотек: дальше будет только хуже. Обратитесь к психотерапевту, чтобы выработать план лечения. Возможно, вы обойдетесь психотерапией или потребуются антидепрессанты. Лекарства снимут проявления болезни, улучшат сон и избавят от головной боли.

5 Бруксизм Люди с этой проблемой бессознательно скрежещут зубами во сне. При бруксизме мозг непроизвольно посылает импульсы в жевательные мышцы, из-за чего челюсть двигается и вы скрипите зубами. Это приводит к напряжению в лицевых мышцах. Утром человек просыпается с тупой головной болью в висках. На бруксизм указывают и другие симптомы: боль в зубах, челюстях или шее; стертая зубная эмаль; ранки от жевания на внутренней стороне щеки; бессонница; утром трудно открыть или закрыть рот из-за спазма челюсти. Что с этим делать? Если бруксизм вызывает головную боль и другие симптомы — его нужно лечить. Обратитесь к стоматологу, чтобы выбрать правильную тактику. Врач может назначить капы, коррекцию зубов, лекарства или психотерапию.

6 Растяжение мышц шеи Если вы всю ночь спали в неудобной позе или на неудобной подушке, это приведет к растяжению мышц шеи и к головной боли. Что с этим делать? Купите подушку, на которой шея не будет сгибаться. Не спите в слишком холодной спальне — это тоже вызывает мышечное напряжение.

7 Алкоголь или медикаменты Большие дозы алкоголя вызывают всем известное похмелье. Если вы страдаете мигренью, то даже небольшой бокал вина может провоцировать приступ головной боли. Многие лекарства вызывают головную боль как побочный эффект. Это касается и обычных обезболивающих, если принимать их каждый день. Что с этим делать? Если причина в алкоголе — просто пейте меньше или откажитесь от спиртных напитков совсем. Если подозреваете лекарства — просмотрите инструкции. Там обычно есть все возможные побочки. Нашли утреннюю головную боль в списке? Обращайтесь к врачу, он заменит лекарство или подберет правильную дозировку.