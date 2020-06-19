Симптомы и признаки сахарного диабета

Слишком высокий уровень сахара в крови может быть признаком диабета. Существуют признаки, говорящие об этом опасном нарушении организма.

Вам часто хочется пить и пользоваться туалетом

Когда уровень сахара становится слишком высоким, организм включает механизмы, позволяющие его сбалансировать. Для уменьшения концентрации глюкозы тело включает режим учащенного мочеиспускания, ходить в туалет человек начинает даже ночью.

Периодически ощущается усталость

Частые эпизоды упадка тонуса, слабости также могут быть признаками, говорящими о слишком высоком уровне сахара. В таком случае кровь становится гуще, ее течение замедляется — кровотоку требуется больше времени на снабжение органов. Клетки не получают необходимых питательных веществ достаточно быстро, и их нехватка провоцирует ощущение усталости.

Ваши глаза страдают

Эффект расплывчатого зрения, возникающие при чтении затруднения тоже могут быть признаком повышенного уровня сахара в крови. Врачи в этом случае говорят о диабетической ретинопатии.

Болят конечности

Слишком высокий сахар способствует повреждению тонких нервных волокон, отвечающих за температурную и болевую чувствительность. В ногах могут возникать боли, которые могут быть колющими, жгущими, острыми. При дальнейшем развитии процесса — тупыми, мучительными. Особенностью являются ночные боли.

Ваша память ухудшается

Людис избыточным содержанием глюкозы демонстрируют худшие результаты когнитивных тестов и в большей мере оказываются подверженными болезни Альцгеймера.