Почему ранний ужин может быть полезен для здоровья

Начало нового дня с обильного завтрака и ранний ужин могут помочь вам сжечь больше калорий, согласно новым исследованиям.

Полуночные набеги на холодильник, вне зависимости от количества потребленных калорий, оказались менее полезными, чем более ранний прием пищи.

Ученые связали поздний ужин с развитием ожирения и метаболического синдрома. Такие данные предлагаются в исследовании, опубликованном в Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism.

В рандомизированном контрольном исследовании 20 здоровых добровольцев ужинали либо в 10 часов вечера, либо в 6 часов вечера. Для обеих групп ужин составлял 35% от дневной нормы калорий. 50 и 35 процентов приходились на углеводы и жиры соответственно.

Участников исследования ночью контролировали с помощью трекеров, которые сканировали жировые отложения, ежечасно брали образцы крови и проводили исследования сна.

Так у участников, которые ели позднее, уровень глюкозы был на 18 процентов выше, а количество сжигаемого ночью жира сократилось на 10 процентов.