Лето, солнце, жара: как правильно питаться в эту пору (Фото)

1 Правило № 1. Больше жидкости В жару наш организм усиленно теряет жидкость. Поэтому необходимо вовремя пополнять ее запасы. В этом нам помогут напитки. Лучше всего утоляет жажду обычная вода или несладкий зеленый чай — в сильную жару рекомендуется выпивать по 100−200 мл прохладного напитка (18−20°С) каждые 40−50 минут. Кроме того, не пренебрегайте первым блюдом — холодная окрошка или гаспачо не только освежат, но и снабдят организм необходимой влагой. Кстати, диетологи настаивают на том, чтобы на нашем столе в жару вообще было как можно больше жидких блюд. Одно «но»: не стоит употреблять много жидкости людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией, ожирением, и тем, кто имеет проблемы с почками.

2 Правило № 2. Сокращаем калорийность рациона Потребность в энергии в жаркую погоду снижается примерно на 5%, а следовательно, нашему организму летом нужна менее калорийная пища. Как подсчитали ученые, потребность в энергии в жаркую погоду снижается примерно на 5%, а следовательно, нашему организму летом нужна менее калорийная пища. Забываем про жирное мясо, торты, блины и оливье, налегаем на овощи, фрукты и молочные продукты. Однако это вовсе не значит, что нужно полностью отказаться от жиров. Специалисты по питанию предписывают следующий суточный рацион в жару: 28% жиров (из них 2/3 приходится на растительные жиры); 55% белков (растительные и животные белки в соотношении 50×50); 17% углеводов.

3 Правило № 3. Смещаем режим питания Жаркая погода — настоящее испытание для организма. Мы страдаем отсутствием аппетита, а поев, чувствуем тяжесть в животе. Чтобы помочь организму нормально функционировать в условиях экстремальной жары, диетологи рекомендуют смещенный режим питания, когда основные приемы пищи переносятся на прохладное время суток. Завтракать лучше как можно раньше — в 6−7 утра. Обед — до наступления полуденной жары, в 11−11:30. Ужин — в 18:00. Для тех, кто не может уснуть на пустой желудок, предусмотрен небольшой перекус в 20−21:00. При этом калорийность суточного рациона должна распределяться следующим образом: завтрак — 35%; обед — 25%; ужин — 25%; поздний перекус — 15%.

4 Правило № 4. Завтрак съешь сам… и ужин тоже Если в холодное время года завтрак традиционно ассоциируется с углеводами, которые дают быструю энергию, то в жару углеводистую пищу лучше употреблять в обед. Овощные и фруктовые салаты, гречка и рис, картофель и постные супы — эти блюда можно есть в середине дня, не опасаясь тяжести в желудке. Такие углеводы легко усваиваются, образуют минимальное количество продуктов окисления (если сравнивать с жирами и белками), а следовательно, не потребуется больших затрат жидкости (особо ценной в жару) для их выведения из организма. Мясные и рыбные блюда рекомендуется перенести на ужин и/или завтрак. В условиях прохлады организму будет легче их переварить. Утолить голод перед сном помогут кисломолочные продукты с низким содержанием жира.