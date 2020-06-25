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Лето, солнце, жара: как правильно питаться в эту пору (Фото)

Лето, солнце, жара: как правильно питаться в эту пору (Фото)
00:28 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: pixabay.com
Часто мы даже не задумываемся, что и как нужно есть в жару, не нагружая организм. Давайте разберем несколько важных правил грамотного питания и узнаем, какие продукты, блюда и напитки помогут легче перенести летний зной.
  • 1

    Правило № 1. Больше жидкости

    В жару наш организм усиленно теряет жидкость. Поэтому необходимо вовремя пополнять ее запасы. В этом нам помогут напитки. Лучше всего утоляет жажду обычная вода или несладкий зеленый чай — в сильную жару рекомендуется выпивать по 100−200 мл прохладного напитка (18−20°С) каждые 40−50 минут.

    Кроме того, не пренебрегайте первым блюдом — холодная окрошка или гаспачо не только освежат, но и снабдят организм необходимой влагой.

    Кстати, диетологи настаивают на том, чтобы на нашем столе в жару вообще было как можно больше жидких блюд.

    Одно «но»: не стоит употреблять много жидкости людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией, ожирением, и тем, кто имеет проблемы с почками.

  • 2

    Правило № 2. Сокращаем калорийность рациона

    Потребность в энергии в жаркую погоду снижается примерно на 5%, а следовательно, нашему организму летом нужна менее калорийная пища.

    Как подсчитали ученые, потребность в энергии в жаркую погоду снижается примерно на 5%, а следовательно, нашему организму летом нужна менее калорийная пища.

    Забываем про жирное мясо, торты, блины и оливье, налегаем на овощи, фрукты и молочные продукты. Однако это вовсе не значит, что нужно полностью отказаться от жиров.

    Специалисты по питанию предписывают следующий суточный рацион в жару:

    28% жиров (из них 2/3 приходится на растительные жиры);

    55% белков (растительные и животные белки в соотношении 50×50);

    17% углеводов.

  • 3

    Правило № 3. Смещаем режим питания

    Жаркая погода — настоящее испытание для организма. Мы страдаем отсутствием аппетита, а поев, чувствуем тяжесть в животе. Чтобы помочь организму нормально функционировать в условиях экстремальной жары, диетологи рекомендуют смещенный режим питания, когда основные приемы пищи переносятся на прохладное время суток.

    Завтракать лучше как можно раньше — в 6−7 утра. Обед — до наступления полуденной жары, в 11−11:30. Ужин — в 18:00. Для тех, кто не может уснуть на пустой желудок, предусмотрен небольшой перекус в 20−21:00.

    При этом калорийность суточного рациона должна распределяться следующим образом:

    завтрак — 35%;

    обед — 25%;

    ужин — 25%;

    поздний перекус — 15%.

  • 4

    Правило № 4. Завтрак съешь сам… и ужин тоже

    Если в холодное время года завтрак традиционно ассоциируется с углеводами, которые дают быструю энергию, то в жару углеводистую пищу лучше употреблять в обед.

    Овощные и фруктовые салаты, гречка и рис, картофель и постные супы — эти блюда можно есть в середине дня, не опасаясь тяжести в желудке. Такие углеводы легко усваиваются, образуют минимальное количество продуктов окисления (если сравнивать с жирами и белками), а следовательно, не потребуется больших затрат жидкости (особо ценной в жару) для их выведения из организма.

    Мясные и рыбные блюда рекомендуется перенести на ужин и/или завтрак. В условиях прохлады организму будет легче их переварить.

    Утолить голод перед сном помогут кисломолочные продукты с низким содержанием жира.

  • 5

    Правило № 5. Больше витаминов

    Восполнить утраченные вместе с потом витамины и микроэлементы нашему организму в жаркую погоду помогут сезонные фрукты, овощи и ягоды, соки, несладкие морсы, лимонады и компоты, травяные чаи и квас.

    Вместе с потом наш организм теряет драгоценные витамины и микроэлементы (особенно это касается водорастворимых витаминов С, B1, В2, B6 и РР). В результате мы испытываем вялость, ослабляется иммунитет, может развиться витаминная недостаточность.

    Чтобы этого не произошло, едим в неограниченных количествах свежие сезонные фрукты, овощи и ягоды (лучше всего родные, а не заморские), пьем свежевыжатые соки, несладкие морсы, лимонады и компоты, травяные чаи и квас, смешиваем домашние смузи.

    И не забываем присаливать пищу чуть больше, чем обычно.

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Все по теме:

Питание, Жара, Советы, Лето, Правила.

Автор:

Телеграф
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