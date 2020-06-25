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Правильное питание в помощь: решаем распространенные бьюти-проблемы

Правильное питание в помощь: решаем распространенные бьюти-проблемы
Обновлено 06:24 Сегодня Телеграф formulakrasoty.com Фото: pixabay
Всем известно, что красота страшная сила, но бывает, что с внешностью начинают возникать проблемы: то прыщик на лбу выскочит, то кожа ни с того ни с сего начинает сохнуть. Конечно, при возникновении подобных проблем в первую очередь стоит обратиться к помощи специалистов и уходовой косметики, но питание в этом деле играет далеко не последнюю роль, а иногда и самую главную.
  • 1

    Акне

    Акне — это довольно распространенная проблема, с которой периодически встречается каждая женщина. Высыпания на коже могут стать следствием переохлаждения, загрязнения кожи или даже более серьезной проблемы, например, гормональных сбоев. Поэтому довольно важно прислушиваться к сигналам, которые посылает вам организм.

    Если высыпания беспокоят вас редко и источник их возникновения вполне очевиден, то можно попробовать улучшить состояние кожи с помощью правильного питания и грамотного питьевого режима. Пейте примерно 1–1,5 литра чистой воды в сутки, а в рацион включите продукты с высоким содержанием антиоксидантов. Это свежие ягоды, зеленый чай, сухофрукты, фрукты, фасоль, какао, красное вино. Также состояние кожи улучшит цинк, который присутствует, например, в говядине. А вот молочных продуктов лучше избегать.

  • 2

    Ломкие ногти

    Ухоженные руки и ногти — это то, на что мужчины всегда обращают внимание. Если ваши ногти постоянно ломаются и расслаиваются, то это может свидетельствовать о том, что вашему организму не хватает витаминов и минералов.

    Налегайте на продукты с высоким содержанием йода и кальция. Это, например, морская капуста, сыр, творог и другие молочные продукты. А еще для ногтей полезен витамин H, который также называют биотин. Его очень много в яйцах, репчатом луке и арахисе.

  • 3

    Целлюлит

    Апельсиновая корка может быть даже у стройных девушек. Это не про вес, а скорее, про качество тела. Если вы не занимаетесь спортом и балуетесь фастфудом, алкоголем, сигаретами и большим количеством мучного, то вряд ли ваша кожа подтянутая и упругая, хотя вес при этом может быть в норме.

    Без спорта и вне активного образа жизни от целлюлита избавиться практически невозможно. Лучшего эффекта вы сможете добиться, если добавите массаж проблемных зон и правильное питание. Что касается продуктов, которые защищают от целлюлита, то внимание следует обратить на цитрусовые, киви, болгарский перец и другие источники витамина С.

  • 4

    Тусклые волосы

    Роскошные локоны забыть невозможно. А что делать, если ваши волосы потеряли блеск и не сияют? Во-первых, подобрать соответствующий вашему типу волос уход. Это правильный шампунь, кондиционер, увлажняющая маска, термозащита для укладки и некоторые другие продукты.

    Во-вторых, вам необходимо скорректировать свой рацион. Налегайте на витамин Е. Это природный антиоксидант, который возвращает волосам сияние, блеск и увлажняет их изнутри. Витамин Е содержится в шпинате, авокадо, миндале, креветках, масле семени льна, пророщенной пшенице и сое. Также для волос полезны жирные кислоты омега-3, которые можно найти в лососе, оливковом масле, яйцах.

  • 5

    Сухая кожа

    Сухая кожа доставляет ее обладательницам массу неприятных ощущений. Чтобы помочь коже сохранить влагу и свежий вид, включите в рацион больше полезных продуктов, которые богаты витаминами и минералами.

    Это, например, жирная красная рыба, в составе которой присутствуют полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, которые относятся к категории полезных жиров, а также грецкие орехи, льняное семя.

    Для кожи также полезен диоксид кремния. Он в больших количествах содержится в овсяной каше или в перловке. Вы еще сомневаетесь в том, какие продукты следует выбирать на завтрак?

  • 6

    Темные круги под глазами

    Темные круги под глазами временами неизбежны. Стрессы, усталость и большое количество срочных дел выматывают и здорово сказываются на внешнем виде.

    Чтобы избавиться от синяков под глазами, нужно есть больше капусты и листовой зелени. В них присутствует витамин К и железо, которые улучшают кровообращение и свертываемость крови, в результате чего капилляры в коже под глазами остаются целыми и не лопаются, провоцируя появление темных кругов.

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Все по теме:

Питание, Здоровье, Правильное питание, Польза.

Автор:

Телеграф
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