Как избавиться от тревожности без лекарств

Современный ритм жизни приводит к "сбою" нервной системы, поэтому многие люди жалуются на тревожные расстройства, которые сильно затрудняют работу организма. Как избавиться от повышенной тревожности без помощи лекарств?

Пересмотрите рацион питания

Постарайтесь максимально правильно сбалансировать свое меню, ограничив потребление сахара и соли. Основной акцент в питании сделайте на противовоспалительные продукты (орехи, фрукты, овощи, натуральные масла) - они помогут улучшить работу мозга и повысят настроение.

Физическая активность

Эксперты говорят, что спорт эффективно помогает бороться с тревожностью. Лучше всего выбирать физические нагрузки, которые помогут вам нормализовать дыхание, например, йогу. Она расслабляет и очищает мозг от негативных мыслей и эмоций. Пешие прогулки, бег и танцы также хорошая профилактика против тревожных расстройств.

Хороший сон

На работу мозга и нервной системы в целом негативно влияет недосып, поэтому вас может беспокоить повышенная тревожность или даже панические атаки. Помните, что взрослый человек в сутки должен спать не менее 8 часов, такой отдых помогает снизить уровень стресса и беспокойства.

Взгляните в лицо страху

Если страх берет над вами верх и мешает нормально жить, тогда взгляните ему в лицо. Такой метод может оказаться самый эффективным. Вы поймете, что некоторые вещи не такие уж и страшные, и опасные, как вам казалось. Не позвольте страху диктовать свои правила.