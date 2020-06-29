Список продуктов, которые нельзя наносить на лицо

Зубная паста
Рекомендации замазать надоевшие прыщики или черные точки зубной пастой и оставить на ночь уже давно стали классикой жанра среди beauty-советов в сети. Однако, мы не рекомендуем вам прибегать к этому методу: в составе пасты содержатся химические вещества, которые не только не улучшают состояние кожи, но и усугубляют проблемы, пересушивая ее, нарушая рН-баланс и даже вызывая химические ожоги.
Сахар
Если для губ сахарный скраб – действительно неплохое средство, то для кожи лица оно слишком травматично: острые края кристаллов сахара создают множество микропорезов на коже. Чтобы глубоко очистить кожу лица, используйте овсяные хлопья, текстура которых больше подходит для бережного отшелушивания.
Перекись водорода
Без этого антисептического средства действительно нельзя обойтись в лечении ран и порезов. Однако, в борьбе с несовершенствами кожи лица оно никак не поможет. И даже наоборот: обильно смазывая лицо перекисью, вы рискуете просто-напросто сжечь кожу, после чего последует долгое ее восстановление.
Лимонный сок
Вы наверняка не раз встречали статьи, описывающие невероятный эффект лимонного сока в отбеливании кожи лица и устранении мелких недостатков кожи. Вот только там забыли написать, что концентрированный лимонный сок опасен для кожи: он разрушает защитный слой кожи, провоцирует сильные химические ожоги, вызывает раздражение и шелушение. Однако, в защиту желтого фрукта стоит отметить, что при правильном подходе его действительного можно использовать для многих beauty-целей.
Сода
Легенда о том, что это средство способно за пару процедур избавить от черных точек, на самом деле может закончиться катастрофой для тех, кто в нее поверил. Дело в том, что сода имеет очень агрессивный рН, поэтому при контакте с кожей лица она начисто разрушает эпидермальный барьер, вызывает обезвоживание и ускоряет процессы старения.
Спирт
Безусловно, спирт является эффективным дезинфицирующим средством, хорошо знакомым каждому из нас. Он идеально подходит для обработки ран и решения других кожных проблем.
Когда мы наносим спирт на лицо, немедленно ощущается его освежающий эффект. Но некоторое время спустя может возникнуть раздражение. Использование этого средства может привести к сухости кожи и другим неприятным последствиям.
Перед использованием косметических средств для ухода за лицом рекомендуется убедиться в том, что они не содержат спирта.
Антиперспирант
Антиперспиранты помогают справиться с потоотделением в области подмышечных впадин. Но это вовсе не означает, что их можно использовать и для ухода за другими частями нашего тела. Случается, что некоторые люди используют дезодоранты для фиксации макияжа (чтобы он не потек, если лицо вспотеет). Так делать нельзя!
Дело в том, что антиперспиранты блокируют потоотделение, в результате чего кожные поры закрываются, а клетки кожи теряют доступ к кислороду.
Уксус
Бывает, что в качестве натурального тоника рекомендуют использовать белый или яблочный уксус. Считается, что это средство помогает поддерживать необходимый рН-баланс кожи, а также сохраняет ее в тонусе.
В чистом виде уксус использовать нельзя: содержащиеся в нем кислоты могут вызвать ожог кожи лица. Для того, чтобы уксус принес пользу здоровью вашей кожи, необходимо использовать его раствор в соотношении 1 части уксуса к 3 частям воды.
Майонез
Майонез является отличным увлажняющим средством, которое можно использовать в качестве маски для волос. Он придаст им блеск и красоту.
В случае, если речь идет о коже лица, то майонез использовать не рекомендуется. Содержащиеся в нем вещества приводят к закупорке кожных пор и ограничивают доступ кислорода к клеткам. В дальнейшем это ведет к таким неприятным последствиям, как черные точки и прыщи. Это не может не сказываться на нашей красоте.