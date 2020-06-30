Всего десять правил, помогающих похудеть за короткое время

1 Забудьте про диетическую еду Диетические продукты, которые можно найти на полках супермаркетов, зачастую не имеют ничего общего со здоровой пищей. В большинстве случаев подобная надпись на упаковке является лишь обычным маркетинговым ходом. Так, если говорить про обезжиренную молочную продукцию, то вместе с жирами из нее уходят и витамины, а приходят другие вещества, которые, напротив, выравнивают калорийность с соседями по полке. А про диетические газировки и вовсе лучше забыть, ведь они не менее вредны для здоровья, чем их якобы менее сладкие аналоги. Дело в том, что искусственные заменители сахара лишь усиливают чувство голода и тягу к сладкому из-за своего слишком яркого и насыщенного вкуса.

2 Употребляйте пищу по часам Если вы хотите похудеть, то придерживайтесь определенного режима питания. Старайтесь есть примерно в одно и то же время. Это благоприятно скажется на работе пищеварительной системы, запустит метаболизм и поможет преодолеть психологическую зависимость от еды. К режиму питания также можно отнести и количество приемов пищи за день. Пусть это будет 3 полноценных трапезы - завтрак, обед, ужин - и 2 перекуса. Между каждым приемом пищи должно быть примерно 2–3 часа.

3 Включите в рацион грейпфрут Грейпфрут - это очень полезный фрукт, который обязательно должны полюбить все худеющие. Он не только является ценным источником витамина С и других полезных веществ, но и помогает организму сжигать жировые запасы. Не зря этот плод входит в состав многих диет. Чтобы получить максимум пользы и впечатляющий эффект от употребления грейпфрута, добавьте по половинке фрукта к 2–3 приемам пищи в день. Ваш организм получит дозу ценного вещества нарингинина, которое стимулирует жиросжигание нормализует выработку инсулина, что помогает контролировать чувство голода.

4 Ходите по магазинам с умом Отправляясь в магазин за едой, помните, что главной целью любой продуктовой сети является повышение продаж всеми возможными способами. Обязательно составляйте списки необходимых покупок, чтобы глаза не разбегались при виде ярких упаковок и их многообразия. К тому же не ходите по магазинам на голодный желудок. Доказано, что так вы наберете еду, которая вам совсем не нужна. Супермаркеты взяли на вооружение результаты исследований потребительского поведения, которые показали, что человек с большей охотой берет продукты, располагающиеся на виду. Поэтому в центральной части зала подавляющего большинства магазинов вы можете найти пищу, нагруженную трансжирами, сахаром, солью и всевозможными добавками. Не поддавайтесь искушению приобрести еду, гарантирующую моментальное удовольствие, но совсем не полезную. Походите по периметру магазина и изучите ассортимент.

5 Не игнорируйте заморозку Пробуйте замораживать продукты. Это гораздо лучше и практичнее, чем вечером, возвращаясь с работы с пустым желудком, варить пельмени или мастерить сэндвичи. Замораживать можно, например, полуфабрикаты собственного приготовления. Поместите их в герметичные пакеты или контейнеры, через которые не проникают запахи и храните в морозильной камере. Можно замораживать не только продукты, которые вы приготовили дома, но и покупать замороженную пищу в магазине. Предпочтение следует отдавать овощам и креветкам. Современные методы заморозки позволяют сохранить практически все полезные свойства продукта.

6 Чистите зубы чаще Если бороться с чувством голода вам тяжело, то возьмите на вооружение психологические приемчики. Они бывают очень даже эффективны в борьбе с лишними килограммами. Так, если вы скоро планируете лечь спать, а желудок не на шутку разбушевался, почистите зубы. Это помогает остановить желание что-нибудь пожевать не только на психологическом, но и на физическом уровне. Во-первых, вы будете чувствовать свежесть в ротовой полости, а, во-вторых, не просто так же вы старались.

7 Полюбите соусы Чтобы диета не превратилась в мучение и постоянные ограничения, разнообразьте свой рацион. Помните, что делать это необходимо только за счет полезных продуктов. Из свежих овощей, например, можно приготовить вкусные соусы, например, сальсу. Они прекрасно дополнят любой гарнир, мясо и рыбу. Однако в отличие от калорийных майонезов и магазинных заправок будут очень полезными. Вам понадобится немного фантазии и блендер.

8 Ешьте больше клетчатки Налегайте на продукты, которые в больших количествах содержат клетчатку. К ним относятся, например, цельнозерновые. Ориентиром для вас должен служить коричневый цвет. Именно он говорит о том, что продукт подвергался минимальной промышленной обработке и сохранил свои полезные свойства. Бурый рис, макароны из твердых сортов пшеницы, гречка - включайте их в рацион без риска поправиться. А вот с хлебом ситуация обстоит сложнее. Коричневый цвет не является залогом качества продукта. Зачастую такой оттенок хлеб приобретает благодаря карамельным добавкам, поэтому внимательно изучайте информацию на упаковке.

9 Не ешьте на ночь Ночью организм должен отдыхать. Поэтому старайтесь не есть на ночь, чтобы не перегружать желудок и не заставлять его переваривать вашу пищу - это способствует ухудшению пищеварительной системы и замедлению метаболизма. Такие ночные перекусы точно не пойдут вам на пользу и не избавят от лишних килограммов. А вот новые добавят запросто. Последний прием пищи должен состояться за 4 часа до сна. Это оптимальное время, которое необходимо, чтобы организм подготовился ко сну. Если голод совсем не дает вам покоя, то выберите стакан кефира или натурального йогурта. А еще лучше просто отправляйтесь спать - и отдохнете, и фигурой рисковать не будете.