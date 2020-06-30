Лайфхак от известного доктора: Комаровский рассказал, как спастись от жары (Видео)

"Когда реальная жара, когда некуда деваться, чуть ли не самым эффективным способом избежать перегрева является использование шарфиков на шее", - рассказал в своем познавательном видео доктор Комаровский.
По его словам, шарф можно смочить водой и повязать на шее, что поможет избежать перегрева, теплового удара и солнечных ожогов. За счет такого охлаждения облегчение испытывает весь организм.
"Человек в жару, имея влажный шарфик на шее, реально испытывает облегчение", - утверждает врач.
Также Комаровский добавил, что шарф также можно опрыскивать средствами от насекомых, что поможет уберечься от их укусов.
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Напомним, Центр общественного здоровья дал советы украинцам относительно того, как можно уберечься от экстремальной жары.
Кроме этого, были названы самые опасные последствия перегрева организма.