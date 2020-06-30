Лайфхак от известного доктора: Комаровский рассказал, как спастись от жары (Видео)

Известный украинский телеведущий Евгений Комаровский назвал необычный способ защиты от жары, а именно носить шарфы. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

"Когда реальная жара, когда некуда деваться, чуть ли не самым эффективным способом избежать перегрева является использование шарфиков на шее", - рассказал в своем познавательном видео доктор Комаровский.

По его словам, шарф можно смочить водой и повязать на шее, что поможет избежать перегрева, теплового удара и солнечных ожогов. За счет такого охлаждения облегчение испытывает весь организм.

"Человек в жару, имея влажный шарфик на шее, реально испытывает облегчение", - утверждает врач.

Также Комаровский добавил, что шарф также можно опрыскивать средствами от насекомых, что поможет уберечься от их укусов.

View this post on Instagram A post shared by Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy) on Jun 24, 2020 at 3:48am PDT

Напомним, Центр общественного здоровья дал советы украинцам относительно того, как можно уберечься от экстремальной жары.

Кроме этого, были названы самые опасные последствия перегрева организма.