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Лайфхак от известного доктора: Комаровский рассказал, как спастись от жары (Видео)

Лайфхак от известного доктора: Комаровский рассказал, как спастись от жары (Видео)
Обновлено 09:40 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com
Известный украинский телеведущий Евгений Комаровский назвал необычный способ защиты от жары, а именно носить шарфы. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

"Когда реальная жара, когда некуда деваться, чуть ли не самым эффективным способом избежать перегрева является использование шарфиков на шее", - рассказал в своем познавательном видео доктор Комаровский.

По его словам, шарф можно смочить водой и повязать на шее, что поможет избежать перегрева, теплового удара и солнечных ожогов. За счет такого охлаждения облегчение испытывает весь организм.

"Человек в жару, имея влажный шарфик на шее, реально испытывает облегчение", - утверждает врач.

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Также Комаровский добавил, что шарф также можно опрыскивать средствами от насекомых, что поможет уберечься от их укусов.

 
 
 
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A post shared by Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy) on

Напомним, Центр общественного здоровья дал советы украинцам относительно того, как можно уберечься от экстремальной жары.

Кроме этого, были названы самые опасные последствия перегрева организма.

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Жара, Евгений Комаровский.

Автор:

Телеграф
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