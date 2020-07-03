Продукты для мозга, которые держат его в тонусе

Чтобы мозг был здоровым, его, как ни удивительно, надо кормить. И это весьма дискуссионная тема в сфере правильного питания.

Новое исследование, опубликованное в Journal of Nutrition, Health and Aging, обнаружило четыре наиболее важные группы продуктов, которые помогают предотвратить снижение когнитивных функций с возрастом.

В исследовании приняли участие почти 9 тыс. канадцев среднего и пожилого возраста. Выяснилось, что те, кто отказывался от фруктов, овощей, орехов и бобовых, сталкивались в более высоким риском снижения когнитивных способностей.

Для их оценки ученые пользовались тестом на словесную беглость, в рамках которого нужно было перечислить как можно больше заданных слов в одной категории. К группе когнитивного риска относятся одинокие и социально незащищенные лица, а также страдающие гипертонией.

В более ранних исследованиях уже отмечалась связь между питанием и когнитивным снижением. В частности, омега-3 жирные кислоты связываются с улучшением памяти и когнитивных способностей.