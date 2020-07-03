Что может негативно влияет на уровень холестерина помимо еды

Холестерин необходим организму для нормальной работы иммунной системы, но его повышенный уровень чреват закупоркой кровеносных сосудов.
Воздействовать на уровень холестерина в организме может злоупотребление жирным мясом, салом, фастфудом, полуфабрикатами, – хотя не только вредная еда может способствовать его переизбытку.
Помимо еды на уровень холестерина в организме может негативно влиять возраст. Например, у женщин риск проблем с его увеличением повышается после менопаузы.
Также его уровень коррелирует с определенными заболеваниями, среди которых ожирение, сахарный диабет 2 типа, гипотиреоз, хроническая почечная недостаточность, гиперхолестеринемия. Данные нарушения способствуют увеличению концентрации холестерина даже в том случае, если человек питается здоровой пищей.
Малоподвижный образ жизни тоже негативным образом сказывается на уровне холестерина. Изнурять себя тренировками не нужно, но полезно стремится к 150 минутам умеренной аэробной активности в неделю – это помогает поддерживать здоровое содержание данного вещества в крови. Медики напоминают, что холестерин участвует в производстве гормонов тестостерона, эстрогена, кортизола, поддерживает активность иммунной системы, способствует синтезу витамина D.