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Что может негативно влияет на уровень холестерина помимо еды

Что может негативно влияет на уровень холестерина помимо еды
Обновлено 14:44 Сегодня Телеграф medikforum.ru
Вредная еда – не единственный фактор, негативно влияющий на содержание холестерина, также важно количество физической активности, возраст, наличие болезней.

Холестерин необходим организму для нормальной работы иммунной системы, но его повышенный уровень чреват закупоркой кровеносных сосудов.

Воздействовать на уровень холестерина в организме может злоупотребление жирным мясом, салом, фастфудом, полуфабрикатами, – хотя не только вредная еда может способствовать его переизбытку.

Помимо еды на уровень холестерина в организме может негативно влиять возраст. Например, у женщин риск проблем с его увеличением повышается после менопаузы.

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Также его уровень коррелирует с определенными заболеваниями, среди которых ожирение, сахарный диабет 2 типа, гипотиреоз, хроническая почечная недостаточность, гиперхолестеринемия. Данные нарушения способствуют увеличению концентрации холестерина даже в том случае, если человек питается здоровой пищей.

Малоподвижный образ жизни тоже негативным образом сказывается на уровне холестерина. Изнурять себя тренировками не нужно, но полезно стремится к 150 минутам умеренной аэробной активности в неделю – это помогает поддерживать здоровое содержание данного вещества в крови. Медики напоминают, что холестерин участвует в производстве гормонов тестостерона, эстрогена, кортизола, поддерживает активность иммунной системы, способствует синтезу витамина D.

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Все по теме:

Здоровье, Холестерин, Уровень холестерина.

Автор:

Телеграф
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