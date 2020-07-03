Черный перец: улучшит пищеварение и предупредит рак

Эта специя способна не только придавать пикантный вкус горячим блюдам, но и помогать в профилактике и лечении многих болезней.

Черный перец обладает куда большим влиянием на здоровье, чем может показаться на первый взгляд.

Пищеварение

Свежий черный перец содержит соляную кислоту, которая помогает пищеварению. Дополнительно она оказывает эффект на кишечник, снижая риск желудочно-кишечных расстройств.

Запоры

Людям, страдающим от запора, стоит добавлять к пище черный перец. Регулярное его потребление помогает с решением проблемы.

Лишний вес

Черный перец помогает похудеть. Его можно добавлять к зеленому чаю два-три раза в день. Большое количество фитонутриентов, присутствующих в составе, способствует сокращению количества жира в организме.

Рак

Считается, что в сочетании с куркумой черный перец предотвращает рак. В черном перце присутствуют антиоксиданты, витамин А и каротиноиды, которые помогают предотвратить рак и другие смертельные заболевания.