ТОП 5 полезных свойств масла какао

Умеренное потребление масла какао связано с уменьшением риска инсульта, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Масло какао - вкусный суперфуд, который дает всем любителям шоколада хороший повод для радости. Оно обеспечивает здоровый способ удовлетворить тягу к этому лакомству: при добавлении в качестве дополнительного ингредиента в разные блюда, масло какао может придавать им тонкий, но сливочный вкус. Вот 5 причин, включить масло какао в свой рацион.

5 полезных свойств масла какао

Одна столовая ложка этого суперфуда обеспечивает 14 граммов полезного жира, включая омега-3 и омега-6 жирные кислоты. Кроме того, издание Health.News пишет, что это масло содержит фитостеролы - это растительные соединения, которые обладают противовоспалительными свойствами и снижают уровень вредного холестерина ЛПНП в крови.

Масло какао также содержит сильнодействующие антиоксидантные соединения - флавоноиды и жирные кислоты, такие как олеиновая кислота, пальмитиновая кислота и стеариновая кислота, которые могут усиливать антиоксидантную активность. Антиоксиданты могут помочь защитить ваш организм от окислительного стресса, укрепить иммунную систему и поддержать здоровье сердечно-сосудистой системы.

Масло какао благотворно воздействует на кожу, поэтому его применять не только внутрь, но и снаружи. Оно увлажняет, питает и снимает восполнение.

Если вы хотите сократить потребление шоколада и сладостей, попробуйте добавить в рацион масло какао - благодаря сливочному вкусу, оно снижает потребность в десертах.