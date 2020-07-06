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Малоподвижный образ жизни и его последствия

Малоподвижный образ жизни и его последствия
Обновлено 11:22 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com
Малоактивный образ жизни способствует развитию инсультов, диабета, а также некоторых видов онкологии, в частности, рака толстой кишки.

Важность физической активности оспорить невозможно, но все же в современном мире сидячий образ жизни распространен так широко, как никогда прежде.

В журнале PNAS была опубликована статья, авторы которой рассказали, зачем нам нужны физические нагрузки и почему без них будет плохо. Ученые сравнили образ жизни и строение сердца у разных приматов, включая наших "ближайших родственников", и человека. Были обнаружены некоторые любопытные детали.

Многие приматы, например, шимпанзе и гориллы, ведут малоподвижный образ жизни. Чаще всего они лежат или сидят, но способны и к увеличенным нагрузкам. Их сердце обладает толстыми стенками и имеет округлую форму, что позволяет легко адаптироваться к резкому изменению нагрузки. Сердце человека более вытянуто, у нас увеличен левый желудочек, и способно "закручиваться", чтобы усиливать перегонку крови.

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Малоподвижный образ жизни делает сердце похожим на орган приматов – оно становится более округлым, способность к закручиванию снижается. Чем это грозит? Прежде всего, серьезным снижением выносливости. Стоит чуть ускорить шаг – появляется одышка, а после пробежки за уходящей маршруткой сердце буквально выпрыгивает из груди. Становится сложно подняться по лестнице даже на третий этаж.

Но все поправимо – как только в вашу жизнь вернутся умеренные физические нагрузки, сердце начнет адаптироваться к ним и восстановит свои нормальные функции. Выносливость будет постепенно расти, а риск преждевременной смерти — снижаться.

Любопытно, что утолщение стенок сердца и округление органа наблюдается и людей, которые постоянно имеют высокие физические нагрузки – таким образом сердце адаптируется к усиленной нагрузке.

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Все по теме:

Сердце, Здоровье, Малоподвижный образ жизни, Здоровое сердце.

Автор:

Телеграф
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