Список продуктов для снижения аппетита

1 Овсянка Несмотря на то что многие скептически относятся к овсянке, она остается самым простым и доступным вариантом полезного завтрака. Ее приготовление не отнимет у вас много времени, тем более кашу можно приготовить заранее в банке и съесть даже на работе. Такой универсальный вариант завтрака, дополненный сезонными ягодами или фруктами, орехами или пряностями, поможет контролировать аппетит в течение дня и снизить тягу к сладкому. Кроме того, овсянка отлично подходит не только для утреннего приема пищи. С ней получаются вкуснейшие несладкие блюда. Мы не предлагаем есть овсянку 3 раза в день, но если вам не удалось правильно позавтракать, то одно из несладких блюд, съеденное в обед, надолго избавит вас от чувства голода.

2 Горький шоколад Черный шоколад — это то лакомство, которое рекомендуется всем худеющим. Он способен удовлетворить потребность организма в глюкозе и значительно уменьшить последующую тягу к сладкому. Но обратите внимание на некоторые нюансы. Во-первых, содержание какао должно быть не менее 75%. Во-вторых, старайтесь ограничивать себя и употреблять около 20 граммов шоколада в день или есть его раз в 2 дня. Добавляйте его в утреннюю кашу или используйте в качестве быстрого перекуса.

3 Куриные яйца Яйца давно признаны универсальным продуктом для активных людей. Они являются источником легкоусвояемого белка и полиненасыщенных жирных кислот, что делает их незаменимыми для тех, кто хочет похудеть и подтянуть мышцы. Американские ученые доказали, что употребление яиц на завтрак снижает чувство голода и даже помогает меньше есть во время обеда. Получается двойная польза.

4 Авокадо Авокадо содержит достаточно много калорий, но при этом богато мононенасыщенными жирными кислотами. Даже в небольшом количестве этот плод надолго насыщает нас и, по словам ученых, помогает ускорить метаболизм. А это именно то, что нужно для правильного похудения. Добавляйте авокадо в салаты или делайте с ним тосты на цельнозерновом хлебе. Получается очень вкусно и полезно для фигуры.

5 Специи и пряности Лидером среди специй и пряностей, помогающих справиться с голодом, является перец чили. Входящий в его состав капсаицин не только придает перцу остроту, но и разгоняет наш метаболизм и помогает контролировать аппетит. С этими задачами отлично справляются также корень имбиря и куркума. В целом мы настоятельно рекомендуем обратить внимание на различные специи и пряности, которые не увеличат калорийность вашего рациона, зато сделают блюда более вкусными и ароматными.

6 Яблоки Одно яблоко в день советуют съедать не только тем, кто хочет похудеть, но и тем, кто хочет избежать походов к врачу. Яблоки и в этом отношении супер-продукт, потому что они богаты пектином — вещество ,блокирующее поглощение жира в организме. Потребление яблок восстанавливается баланс сахара в организме, в последствии чего стабилизируется уровень гормонов , отвечающих за аппетит.

7 Мята Настой из мяты используется для профилактики и лечения многих заболеваний. Мятный чай не только освежает, но и эффективно подавляет аппетит. В настоящее время многие люди страдают от расстройства желудка, что связано с нездоровым образом жизни и неправильным питанием. Мята стимулирует пищеварение и устраняет изжогу и камни в желчном пузыре.

8 Орехи Они содержат много белков и здоровых жиров, которые поддерживают низкий уровень холестерина. Пищевые волокна в орехах быстро создают ощущение полноты и сытости в организме.

9 Листовые овощи Высокое содержание воды и пищевого волокна в листовых овощах помогает быстрому насыщению и создает ощущение полноты в желудке.