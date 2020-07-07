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Список продуктов для снижения аппетита

Список продуктов для снижения аппетита
Обновлено 23:30 Сегодня Телеграф sovetchiki.org Фото: pixabay.com
Аппетит — штука коварная. С одной стороны хорошо, когда мы с удовольствием съедаем завтрак, обед и ужин, а с другой — когда аппетит чересчур хороший мы начинаем обрастать лишними килограммами что, согласитесь, никого не красит.
  • 1

    Овсянка

    Несмотря на то что многие скептически относятся к овсянке, она остается самым простым и доступным вариантом полезного завтрака. Ее приготовление не отнимет у вас много времени, тем более кашу можно приготовить заранее в банке и съесть даже на работе. Такой универсальный вариант завтрака, дополненный сезонными ягодами или фруктами, орехами или пряностями, поможет контролировать аппетит в течение дня и снизить тягу к сладкому.

    Кроме того, овсянка отлично подходит не только для утреннего приема пищи. С ней получаются вкуснейшие несладкие блюда. Мы не предлагаем есть овсянку 3 раза в день, но если вам не удалось правильно позавтракать, то одно из несладких блюд, съеденное в обед, надолго избавит вас от чувства голода.

  • 2

    Горький шоколад

    Черный шоколад — это то лакомство, которое рекомендуется всем худеющим. Он способен удовлетворить потребность организма в глюкозе и значительно уменьшить последующую тягу к сладкому. Но обратите внимание на некоторые нюансы. Во-первых, содержание какао должно быть не менее 75%. Во-вторых, старайтесь ограничивать себя и употреблять около 20 граммов шоколада в день или есть его раз в 2 дня. Добавляйте его в утреннюю кашу или используйте в качестве быстрого перекуса.

  • 3

    Куриные яйца

    Яйца давно признаны универсальным продуктом для активных людей. Они являются источником легкоусвояемого белка и полиненасыщенных жирных кислот, что делает их незаменимыми для тех, кто хочет похудеть и подтянуть мышцы. Американские ученые доказали, что употребление яиц на завтрак снижает чувство голода и даже помогает меньше есть во время обеда. Получается двойная польза.

  • 4

    Авокадо

    Авокадо содержит достаточно много калорий, но при этом богато мононенасыщенными жирными кислотами. Даже в небольшом количестве этот плод надолго насыщает нас и, по словам ученых, помогает ускорить метаболизм. А это именно то, что нужно для правильного похудения. Добавляйте авокадо в салаты или делайте с ним тосты на цельнозерновом хлебе. Получается очень вкусно и полезно для фигуры.

  • 5

    Специи и пряности

    Лидером среди специй и пряностей, помогающих справиться с голодом, является перец чили. Входящий в его состав капсаицин не только придает перцу остроту, но и разгоняет наш метаболизм и помогает контролировать аппетит. С этими задачами отлично справляются также корень имбиря и куркума. В целом мы настоятельно рекомендуем обратить внимание на различные специи и пряности, которые не увеличат калорийность вашего рациона, зато сделают блюда более вкусными и ароматными.

  • 6

    Яблоки

    Одно яблоко в день советуют съедать не только тем, кто хочет похудеть, но и тем, кто хочет избежать походов к врачу. Яблоки и в этом отношении супер-продукт, потому что они богаты пектином — вещество ,блокирующее поглощение жира в организме. Потребление яблок восстанавливается баланс сахара в организме, в последствии чего стабилизируется уровень гормонов , отвечающих за аппетит.

  • 7

    Мята

    Настой из мяты используется для профилактики и лечения многих заболеваний. Мятный чай не только освежает, но и эффективно подавляет аппетит. В настоящее время многие люди страдают от расстройства желудка, что связано с нездоровым образом жизни и неправильным питанием. Мята стимулирует пищеварение и устраняет изжогу и камни в желчном пузыре.

  • 8

    Орехи

    Они содержат много белков и здоровых жиров, которые поддерживают низкий уровень холестерина. Пищевые волокна в орехах быстро создают ощущение полноты и сытости в организме.

  • 9

    Листовые овощи

    Высокое содержание воды и пищевого волокна в листовых овощах помогает быстрому насыщению и создает ощущение полноты в желудке.

  • 10

    Льняное семя

    Лен обладает защитным действием и регулирует слизистые оболочки нашей пищеварительной системы, улучшает перистальтику, и благодаря жирным кислотам предотвращает воспаление в нашем организме и поддерживает иммунитет.

    Льняное семя содержит большое количество натурального волокна, что значительно снижает уровень холестерина и поддерживает естественную функцию кишечника. Это отличный компонент сбалансированной диеты для людей, борющихся с ожирением или тех которые хотят поддерживать нормальный вес.

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Все по теме:

Питание, Здоровье, Продукты питания, Здоровая пища.

Автор:

Телеграф
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