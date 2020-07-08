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Оказывается, сыр не для всех: побочные эффекты употребления

Оказывается, сыр не для всех: побочные эффекты употребления
Обновлено 18:46 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pexels.com
Сыр – продукт, который обожают многие. Для кого-то это закуска, для кого-то начинка или топпинг для пиццы. У этого продукта есть немало плюсов, но не для всех подходит его употребление.

В первую очередь, сыр не подходит для людей с непереносимостью лактозы. Под этим термином понимается отсутствие фермента, который расщепляет сахар в организме. В результате можно столкнуться с запорами, газами, вздутием живота и диареей.

Присутствие в составе сыра тирамина способно вызывать головную боль и даже мигрень, если употреблять его в больших количествах.

Натрий, кальций и насыщенные жирные кислоты также присутствуют в сыре в большом количестве. Их избыток в организме чреват сердечными заболеваниями, высоким кровяным давлением и диабетом.

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Дополнительно не стоит забывать о влиянии жиров на вес.

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Все по теме:

Питание, Здоровье, Сыр, Вред, Польза.

Автор:

Телеграф
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