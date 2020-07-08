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Все гениальное - просто: лучшие простые напитки для снижения сахара в крови

Все гениальное - просто: лучшие простые напитки для снижения сахара в крови
Обновлено 19:23 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pexels.com
Заболевание сахарным диабетом сопряжено с опасными нарушениями и риском смерти, но существуют простые, доступные всем напитки, способствующие снижению высокого уровня сахара в крови, характерного для этого недуга, – например, вода и ромашковый чай.

Повышенная концентрация сахара в крови, свойственная диабету, обусловлена нарушением выработки инсулина поджелудочной железой или развитием устойчивости клеток к данному гормону, регулирующему выделение глюкозы в кровь. Ученые из Ирана считают, что людям, страдающим диабетом второго типа, полезно пить чай из цветков ромашки – этот простой напиток является одним из лучших натуральных средств, нормализующих уровень сахара в крови.

Такой вывод был сделан специалистами после проведенного исследования с участием добровольцев-диабетиков возрастом от 30 до 60 лет. Часть испытуемых два месяца выпивала три чашки ромашкового чая в день – по одной сразу после еды. Именно у них в итоге снизился уровень сахара в крови, а клетки организма меньше страдали от повреждений, чем у людей, не употреблявших напиток.

В свою очередь, медики из Великобритании констатируют: человеку, подверженному сахарному диабету, нужно обязательно пить воду. Если он потребляет недостаточно чистой влаги, организм начинает использовать другие источники жидкости в организме: например, слюну, слезы.

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Это может спровоцировать появление неприятных симптомов обезвоживания в виде сухости кожи, усталости, спутанности, сознания, головокружения. К тому же при недостатке воды замедляется выведение излишков глюкозы. 

«Простая питьевая вода должна быть основным источником гидратации при диабете 2 типа. Исследования показали, что когда диабетик имеет слишком высокий уровень сахара в крови, она позволяет вывести больше глюкозы из кровотока», - цитирует экспертов издание Express.

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Все по теме:

Питание, Здоровье, Диабет, Польза.

Автор:

Телеграф
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