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Мед может навредить: как, чем и кому

Мед может навредить: как, чем и кому
Обновлено 22:07 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: pexels.com
Мед обладает высоким гликемическим индексом (ГИ), что наделяет его способностью резко повышать уровень сахара в крови. Его регулярное потребление в количестве больше трех столовых ложек, может вредить поджелудочной железе и фигуре.

Нередко стремящиеся похудеть люди слышат о том, что мед полезнее сахара. Но если ежедневно съедать по три столовых ложки меда и более, это не только будет мешать сбрасывать вес, но может навредить и стройной фигуре, сообщают диетологи.

«Гликемический индекс меда – 60 единиц. Это значит, что сладкий продукт резко повышает уровень глюкозы в крови, побуждая поджелудочную железу вырабатывать большое количество гормона инсулин, что мешает эффективно сбрасывать вес», - заметили врачи.

Также диетологи добавляют, что, помимо солидного ГИ, меду присуща высокая калорийность: 100 граммов дают 304 килокалории, столовая ложка – 64 килокалории. Это еще один повод есть лакомство крайне умеренно.

Помимо того, мед может вредить детскому организму.

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«Детям младше одного года давать мед нельзя, поскольку в нем могут находиться споры возбудителя ботулизма, с которыми их еще не сформированный полностью кишечник может не справиться», - предупреждают врачи.

Также, добавила диетолог, вредно класть мед в горячее питье, чай или молоко. При нагревании (свыше 60 градусов) мед теряет полезные ферменты и витамины, более того, в нем могут формироваться нежелательные для организма соединения.

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Питание, Здоровье, Мед.

Автор:

Телеграф
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