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Вредные свойства разных видов чая

Вредные свойства разных видов чая
Обновлено 10:40 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com
С древних времен одним из целительных напитков считался отвар, приготовленный из листьев чайного дерева. История его начинается в Китае.

Всеми любимый бодрящий напиток чай оказывается иногда вреден, а не полезен. Специалисты назвали сорта чая, от употребления которых лучше воздержаться. К ним относятся каркаде, пуэр и даже обычный черный чай. В любом случае во всем важна мера и даже в употреблении этих напитков.

Каркаде портит зубную эмаль

Считается, что кислые продукты и напитки негативно сказываются на состоянии зубной эмали. Так вот немецкие ученые решили проверить, какой из кислых продуктов – самый опасный. Для этого провели эксперимент: больше 1000 зубов, оставшихся в кабинете стоматологов, погружали на несколько минут в напиток и после измеряли твердость эмали. Результаты получились шокирующими. На первом месте по вредности оказался чай каркаде, ненамного опередив различные виды газировки, алкоголя и энергетиков.

Пуэр может вызвать боли в желудке

Танины в чайных листьях отвечают за горький, сухой вкус чая. Вяжущая природа танинов также может раздражать пищеварительный тракт, что может привести к неприятным симптомам, таким как тошнота или боль в животе. Причем получить такой эффект можно от разного количества Пуэра. Некоторым будет достаточно двух чашек, а некоторым пяти. Будьте осторожны с пуэром. 

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Зеленый чай очень мочегонный

Зеленый чай считается самым полезным и безвредным, но это не совсем так. Зеленый чай обладает бактерицидным и выраженным мочегонным свойством. Проблема заключается в том, что при большом количестве зеленого чая он убивает не только вредные микробы, но и полезные. А если вовсе заменить зеленым чаем всю жидкость, которую вы потребляете за день, в итоге получите массу проблем с почками печенью и попросту отравите организм.

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Здоровье, Чай, Польза чая, Виды чая, Советы медиков.

Автор:

Телеграф
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