ТОП продуктов для энергии и бодрости

1 БУРЫЙ РИС Он богат магнием, который помогает нашему организму вырабатывать энергию, а также белками и «медленными» углеводами. Этот универсальный продукт может быть прекрасным гарниром к рыбе, птице или нежирному мясу, а также отлично сочетается со свежими или приготовленными овощами. Незаменимый ингредиент здорового обеда или ужина.

2 ШПИНАТ Этот низкокалорийный листовой овощ — прекрасный источник железа, которое активно участвует в энергетическом обмене организма. Чтобы оно лучше усваивалось, не забудьте сбрызнуть свежий или приготовленный шпинат несколькими каплями лимонного сока.

3 БОБОВЫЕ Они щедро поставляют организму полезный растительный белок (за что их особенно ценят вегетарианцы) и сложные углеводы, которые поддержат комфортный энергетический уровень на протяжении всего дня. Чечевица или фасоль в сочетании со свежим салатом — отличное комплексное блюдо даже для мясоедов.

4 МОРКОВЬ Как и другие овощи и фрукты оранжевого или красного цвета, морковь крайне насыщена бетакаротеном — натуральным пигментом, который превращается в витамин А в процессе пищеварения. В свою очередь, этот витамин — мощное оружие против свободных радикалов, которые ежедневно повреждают клетки организма. Чтобы не растерять его живительную силу, а также не лишиться важных минеральных веществ, помогающих бороться с усталостью и стрессом, морковь лучше не варить, а запекать, готовить на пару или употреблять свежей в салатах.

5 МОРСКАЯ РЫБА Лосось, сардины, сельдь, скумбрия — все эти сорта рыбы поставляют нам незаменимые кислоты типа Омега-3, которые заботятся о кровеносных сосудах, питают мозг, улучшают концентрацию и настроение. Содержащийся в рыбе белок также прекрасно усваивается, идет на строительство мышц и обеспечивает ощущение сытости. Не забывайте включать ее в свое меню 2—3 раза в неделю.

6 ЯЙЦА Благодаря уникальной структуре яичного белка человеческий организм усваивает его на 97%, а содержащиеся в яйцах аминокислоты активно участвуют в восстановлении и строительстве наших мышц. Для тех, кто увлекается спортом, фермерское яичко — действительно не простое, а золотое.

7 МИНДАЛЬ Это природный аккумулятор энергии: в миндале много белка, магния, меди и рибофлавина — витамина B2, который участвует во многих важных процессах, происходящих в организме. Содержащиеся в миндале вещества также способствуют нейтрализации токсинов и поддержанию умственной активности. Добавьте несколько орешков к завтраку или положите в сумку, чтобы взять с собой на работу или в дорогу.

8 БАНАНЫ В их составе много глюкозы и фруктозы, а еще есть клетчатка, которая позволяет оптимально использовать энергию углеводов. Если добавить банан к завтраку, бодрости и сил хватит до обеда. Также это отличный вариант перекуса посреди утомительного рабочего дня.

9 МЕД Это отличный союзник в борьбе против усталости и стресса — одна ложечка вас взбодрит лучше целой банки энергетика с сомнительным химическим составом. Мед — это ценный источник антиоксидантов (витамины В и С), а также минералов и микроэлементов (магний, калий, медь). Добавьте его к натуральному йогурту, который можно съесть за завтраком или на полдник.

10 ЙОГУРТ Разумеется, натуральный, без сахара и всевозможных добавок. Содержащиеся в нем протеины необходимы для наших мышц, а кальций и магний — для оптимального восстановления после работы или тренировки. Кисломолочные продукты также дают нам витамины В2 и В12, которые обеспечивают деятельность мозга.

11 ЯБЛОКИ Они очень богаты пектином — растворимыми пищевыми волокнами, которые помогают организму постепенно усваивать энергию и выводят из него вредные шлаки. Чтобы справиться с голодом и восстановить силы среди дня, возьмите с собой в офис яблоко с ломтиком сыра.