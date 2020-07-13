Не только вкусная приправа, но и целебное растение: польза горчицы

Медики утверждают, что щепотка семян горчицы в день значительно улучшает пищеварение, избавляет от запоров, очищает кожу, а при диабете понижает содержание сахара в крови.

Считается также, что женщина может стать более плодовитой, если ест семена горчицы.

Масло, получаемое из семян горчицы, — самое полезное из всех видов растительных масел. Это хороший антисептик, в его составе — масса витаминов: А, В6, Д, Е, К, Р, что повышает иммунитет человека, укрепляет сердце и защищает от атеросклероза.

Кроме витаминов, горчичное масло содержит магний, серу, железо, натрий, калий и кальций, которые значительно улучшают работу печени и желчного пузыря. Такой «букет» полезных элементов не только повышает обмен веществ, но замедляет старение и — внимание! — помогает похудеть.

Однако увлекаться горчицей не стоит. Это растение ядовито, при передозировке у человека может наступить одышка, брадикардия, вплоть до потери сознания. Осторожно следует использовать горчицу при язве желудка, острых гастроэнтероколитах, расширении сосудов, аллергии к горчице и воспалении почек.