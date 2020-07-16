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Список продуктов, которые разрушают мозг в жару

Список продуктов, которые разрушают мозг в жару
Обновлено 07:25 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com
Вредными являются трансжиры, которые приводят к повышению жесткости клеточной мембраны, вследствие чего клетки не могут полноценно работать. Трансжиры присутствуют в полуфабрикатах, маргарине, дешевых кондитерских продуктах, майонезе.

Продукты, содержащие трансжиры и сахар, могут оказывать разрушительное действие на головной мозг летом, когда он "плавится" от жары. Более подробный перечень небезопасных продуктов назвала в диетолог Елена Соломатина.

По словам Соломатиной, многие полуфабрикаты, маргарин и содержащие его продукты (например, кондитерские изделия, выпечка), майонез содержат трансжиры – тип жиров, получаемых при использовании технологии, позволяющей переводить жидкие растительные масла в твердые субстанции. Продукты с трансжирами относятся к разрушающим мозг из-за их способности делать клеточную мембрану жесткой. В результате клетки мозга, который и без того страдает от негативного действия высоких температур жары, перестают нормально функционировать.

Также опасны источники быстрых углеводов – сахар, кондитерские изделия, макароны и хлеб из белой муки. Их потребление способствует увеличению лишнего веса, повышающего риск развития резистентности клеток к инсулину. При данном отклонении сахар в крови остается хронически высоким и разрушает целостность сосудов.

Диетолог отметила, что в места повреждения сосудистой ткани попадает холестерин, способствуя развитию атеросклеротической бляшки, которая может слипаться с другими. В результате ухудшается проводимость сосуда и в мозг не поступает достаточное количество крови. Данный процесс очень опасен, он повышает вероятность болезней мозга, включая деменцию, инсульт.

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Помимо того, диетолог советует контролировать количество продуктов, содержащих много соли – например, колбасных изделий. Соломатина пояснила, что соль задерживает жидкость, провоцируя отеки тканей и стенок сосудов – как следствие, нарушается свободное движение крови, повышается давление, развивается гипертония. Мозгу это грозит опасными нарушениями кровообращения.

"Для сохранения ясности мысли нужно исключить из рациона все, что содержит консерванты, ароматизаторы и красители, то есть, продукты с длительным сроком хранения. Они являются источником токсинов для мозга, ухудшая питание его клеток", — дополнила черный список диетолог.

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Питание, Здоровье, Продукты питания.

Автор:

Телеграф
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