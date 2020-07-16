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ТОП признаков, что в диету нужно добавить калорий

ТОП признаков, что в диету нужно добавить калорий
Обновлено 11:37 Сегодня Телеграф medpravila.com Фото: pixabay.com
Секрет каждого похудения всего один: нужно употреблять меньше калорий, чем тратишь. Однако важно не перестараться в снижении калорийности рациона - это точно не сделает лучше вашей фигуре и здоровью.

Постоянный голод

Речь о настоящем голоде, а не психологической привычке пожевать печеньки под кофе. В начале диеты голод - обычное дело.

Но если у вас кружится голова и случаются голодные обмороки, болит живот от голода - значит нужно добавить калорий. Например, хорошую порцию постного мяса и овощного салата.

Запоры

Маленький объем пищи низкой калорийности вызывает запоры. Плохая работа кишечника ведет к дискомфорту, вздутию живота, болям, геморрою, подавленному настроению - а значит к риску и вовсе прекратить диету.

Проблему запоров ни в коем случае нельзя решать слабительными - это может вызвать привыкание и невозможность опорожнить кишечник без лекарств.

Справляться нужно с помощью достаточного объема клетчатки: листовые и сезонные овощи, отруби, каши, сухофрукты. Питание должно быть разнообразным, включающим твердые продукты. Часто запоры говорят также о переизбытке белка в организме, если вы полностью исключили углеводы.

Нет сил тренироваться

Если даже на небольшую тренировку у вас нет энергии, организму нужен дополнительный источник сил.

Тренироваться на голодный желудок и без сил может быть опасно для здоровья и грозит потерей сознания.

Вес не уходит

Конечно, можно начать голодать и довести себя до истощения. Но это очень плохой план для тех, кто хочет привести себя в форму, выглядеть красиво и молодо и при этом сохранить здоровье. В общем, не делайте так.

Если в вашем рационе слишком мало калорий, организм переходит на режим экономии - замедляет метаболизм и старается отложить в жир каждую съеденную калорию. Снижать калорийность еще ниже в таком случае точно не нужно и просто опасно для здоровья.

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Интересно, что для того, чтобы сдвинуть похудение с места, нужно всего-то увелить калорийность рациона за счет полезных продуктов: овощей и постного мяса.

Помните, что из экстремальных диет и чрезмерного снижения калорийности не получится стабильного и нужного вам результата похудения. Организм будет избавляться от воды и мышц - и только в последнюю очередь от жира. А если после таких экспериментов вы сорветесь и начнете есть все подряд - то набирать будете как раз жир, а не мышцы.

Частые болезни

Слишком строгая диета приводит к недостатку витаминов и слишком сильному стрессу для организма.

В обессиленном состоянии он сильнее подвержен воздействию микробов и негативных факторов окружающей среды.

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Здоровье, Диета, Полезная диета.

Автор:

Телеграф
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