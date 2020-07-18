Кофе и похудение: поможет ли напиток подкорректировать фигуру

Диетологи рассказали, как кофе влияет на процесс похудения и влияет ли вообще.

О пользе и вреде кофе написано немало. Некоторые люди считают, что с помощью этого напитка можно подкорректировать фигуру, сбросив несколько килограмм. Но так ли это?

Специалисты отмечают, что в составе кофе есть несколько активных веществ, среди которых основным является кофеин. Именно он стимулирует в организме выработку гормонов дофамина (дарит ясность ума и бодрость) и норадреналина (расщепляет жиры). Но кофеин не создает дефицит калорий, поэтому без соблюдения нужного питания никакого похудения не случиться. А эффект "сжигания жира" будет более выражен у людей с нормальным весом, а не у тех, кто страдает ожирением.

Врачи рассказали, что со временем развивается привыкание к напитку, и для достижения эффекта похудения нужна будет доза побольше. Но чем она больше, тем ярче проявляются побочные действия (сердцебиение, бессонница, тремор рук, тошнота).

Также диетологи подчеркнули, что кофеин содержится и в зеленом чае, так что можно заменить одну чашку бодрящего напитка на три чашки зеленого чая, и вы получите то же количество кофеина, только вреда здоровью будет намного меньше.