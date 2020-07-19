Сигналы организма, которые ни в коем случае нельзя игнорировать

По словам медиков, организм всегда подает сигналы о происходящих в нем негативных изменениях, однако они часто игнорируются, воспринимаются как пустяк.

Специалисты назвали сигналы организма, которые опасно недооценивать, об этом пишет журнал Freundin (Германия). Эксперты подчеркивают: человеческое тело ничего не делает напрасно, и нужно уметь замечать все происходящие с ним перемены, поскольку любая из них может свидетельствовать о болезни.

Тяга к салату. Есть салат хорошая идея, это обеспечивает организм витаминами, жидкостью, большим количеством клетчатки. Однако если тяга к этому блюду значительно возрастает, она может оказаться сигналом воспаления желудка или проблем с печенью.

Желание чего-то кислого. Возросший аппетит на кислые продукты игнорировать опасно; это может быть признаком того, что печень не функционирует должным образом. Другая возможная причина – проблемы с мочевым пузырем.

Плохое качество сна. Таким образом организм может сигналить о дефиците калия и магния.

Сухость кожи. Если без видимой причины кожа становится сухой и дряблой, скорее всего, причина в дефиците витамина Е.

Желание соленого. Такую тягу опасно игнорировать, если она, возникнув, держится долгое время. Различные исследования показали, что повышенное желание соли может быть сигналом воспаления в организме.

Ломкость ногтей, тусклые волосы. Причиной этого часто является недостаток витамина В и кальция. Если вы хотите иметь хорошие волосы и ногтями, два вещества должны потребляться в достаточном количестве.

Жажда сладкого. Повышенное желание сладкого обычно возникает, когда в крови падает уровень сахара, или мозг загружен работой и утомлен. Если вы постоянно испытываете потребность в сладком, следует обратиться к врачу, чтобы исключить серьезные заболевания. Например, диабет.