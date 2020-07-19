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Если укачивает в дороге: 6 продуктов, которые помогут справиться с неприятным моментом

Если укачивает в дороге: 6 продуктов, которые помогут справиться с неприятным моментом
Обновлено 18:22 Сегодня Телеграф news.yellmed.ru Фото: pixabay.com
Если во время авиаперелета или многочасового путешествия на автобусе вы нередко ощущаете головокружение, тошноту, повышенную потливость, а за тем и рвоту, то эта статья для вас! Мы назвали шесть продуктов-помощников, которые помогут вам справится с дискомфортными ощущениями в дороге.

Расстройство желудка, тошнота, головокружение, холодный пот, рвота - испанский диетолог Нурия Монфуледа назвала продукты, помогающие справиться с этими симптомами. Об этом рассказывает Lavanguardia.

Рис

"Так как это твердая и тяжелая пища, она оседает в нижней части желудка и задерживается там, не вызывая рвоту", - отмечает эксперт. При этом желательно выбирать коричневый рис, приготовленный с малым количеством воды.

Яблоки

Очищенное и натертое яблоко благодаря высокому содержанию танина поможет предотвратить диарею. В целом фрукты и овощи - оптимальные продукты для путешествия, особенно если есть склонность к укачиванию. Благодаря клетчатке они будут поддерживать ощущение сытости, к тому же легко переварятся.

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Арахис

Если проголодались в непродолжительной поездке, съешьте горсть орехов. По словам диетолога, они не только включают много питательных веществ, но и, как рис и орехи, оседают на дне желудка.

Имбирь

Это классический продукт для борьбы с укачиванием. "Некоторые предпочитают имбирный корень в первозданном виде, но у него специфический вкус", - говорит Нурия Монфуледа. Диетолог рекомендует "миксовать" имбирный настой с апельсином или лимоном.

Курица

Если в дороге не избежать плотного обеда, хорошими вариантом станет салатик на основе куриной грудки, приготовленной на гриле, а также моркови, яблок, орехов.

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Несоленый сыр

Еще один неплохой вариант перекуса в пути - бутерброд со свежим сыром с низким содержанием соли и несколькими кусочками помидора или авокадо.

Продукты, которые не следует употреблять в пути: тяжелая, жирная и соленая пища, полуфабрикаты, газированные напитки, кондитерские изделия, алкоголь. Нурия Монфуледа советует пить в дороге как можно меньше жидкости - она "разжижает" пищу и может спровоцировать рвоту.

Кроме того, эксперт рекомендует отказаться от чтения, просмотра фильмов и игр в телефоне, а также по возможности выбирать для поездок ночное время - тогда организм испытает меньший стресс.

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Продукты, Польза, Укачивание.

Автор:

Телеграф
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