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Когда лучше худеть: советы диетолога

Когда лучше худеть: советы диетолога
Обновлено 22:52 Сегодня Телеграф news.yellmed.ru Фото: pixabay.com
Узнайте, в какой период времени года лучше всего избавляться от подкожного жира.

Специалист отмечает: летом сбросить лишний вес проще. Это связано с тем, что летом уменьшается количество воды, содержащейся в человеческом организме. Об этом заявил диетолог Михаил Гинзбург.

По словам эксперта, в эту пору года вес из-за жары может уходить сам собой, человек "подсыхает". В зной можно потерять до 1,5 кг веса, не прилагая каких-либо специальных усилий.

Михаил Гинзбург пояснил: часть потребляемой пищи преобразуется в энергию, которая идет на "обогрев" организма, а в жару дополнительное согревание не нужно. Поэтому летом заметно снижается аппетит, что также способствует похудению.

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Чтобы сбросить лишние килограммы не нужно морить себя голодом или в предобморочном состоянии выползать из тренажерного зала. Эти 10 золотых правил успешного похудения, которые вас в этом убедят!

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Все по теме:

Диета, Похудение, Диетология.

Автор:

Телеграф
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