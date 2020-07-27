Диетологи назвали крупы, которые полезнее гречки

Эти травы содержат необходимые для энергии сложные углеводы и в целом положительно влияют на здоровье и самочувствие.

Обычно гречку называют "царицей круп", но в тоже время существуют и более полезные: в их список входят экзотические злаки киноа, камут, сорго, тэфф, амарант.

Специалисты назвали несколько круп, которые являются полезнее гречки. Одной из них является киноа или лебеда.

Сообщается, что она насыщена полезными жирами омега-3. Также в такой крупе содержится много лизина (25% суточной нормы), которые помогают справиться с выпадением волос и анемией.

Другой вид крупы – это камут. Она содержит никотиновую кислоту, которая очень важная для гормонального баланса, крепкой нервной системы, переработки жиров, углеводов.

Названо еще одну крупу – сорго. Благодаря такой крупе улучшается состояния ногтей, волос, активизируется обмен веществ.

В свою очередь тэфф является идеальный злаком, если имеется аллергия на глютен. Данная крупа наполнена витамином C, которые способствуют выработке коллагена, росту новых кровяных телец, укреплению мышечной ткани.

Для здоровья также является полезной амарантовая крупа. Она превосходит гречку содержанием белка: до 25% суточной нормы! Также она богата лизином, витаминами группы В.