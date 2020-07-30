Имбирная диета: рецепт похудения

Имбирная диета для похудения отличный вариант для тех, кто не доверяет диетам и осознает весь вред экстремального ограничения калорийности рациона.

Еще в древности было выявлено лечебное свойство имбиря способствовать скорому выздоровлению при респираторных заболеваниях. Кроме того, это растение помогает очистить организм от накопившихся токсинов, что способствует похудению, а также оздоровлению поджелудочной железы и печени.

Также было замечено, что имбирь притупляет аппетит. Поскольку порции становятся меньше, желудок стягивается, а это значит, что наполняется он быстрее. Благодаря этому с течением времени скорость похудения не уменьшается, как при обычных диетах, а увеличивается.

Суть имбирной диеты

Рецепт похудения прост: в течение дня нужно всего на всего выпивать 1,5 литра имбирного чая. Вот и вся методика похудения, главную роль в которой играет имбирь.

Диета рассчитана на 1-2 месяца, именно столько нужно, чтобы увидеть стабильные результаты. Отзывы похудевших благодаря имбирному чаю отмечают уменьшение веса на 1-2 кг в неделю. Такая скорость похудения позволяет избежать проблем со здоровьем и провисания кожи, которые могут возникнуть при резком снижении веса.

Рацион питания в корне остается неизменным, вы можете придерживаться своего привычного ежедневного меню. Конечно, для более высокой результативности следует ограничить потребление вредных сладостей, богатых насыщенными жирами продуктов, копченостей, солений, полуфабрикатов. Однако полностью отказываться от всех любимых, хоть и вредных, продуктов необходимости нет.