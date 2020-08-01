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Названа опасность персиков и абрикосов

Названа опасность персиков и абрикосов
Обновлено 10:20 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com
Одними из самых популярных летних фруктов считаются персики и абрикосы.

В персиках и абрикосах содержится большое количество калорий. При большом употреблении этих фруктов риск ожирения повышается в несколько раз.

Более конкретные цифры назвала диетолог Инна Кононенко. По её словам, в 100 граммах персиков и абрикосов содержится около 45 калорий.

Специалист рекомендует не употреблять в день более 300 граммов этих ягод. Более того, эти фрукты опасно употреблять при повышенной кислотности желудка. Абрикосы и персики могут усугубить симптомы гастрита, панкреатита и диабета.

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Кононенко посоветовала не давать слишком большого количества персиков и абрикосов детям, поскольку эти фрукты могут вызвать тяжелую аллергическую реакцию в молодом организме.

Напомним, арбуз – один из любимейших продуктов во второй половине лета. Но можно ли его есть в неограниченных количествах? Эксперты считают, что нет – меру все-таки знать надо.

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Все по теме:

Здоровье, Фрукты, Персики, Абрикосы.

Автор:

Телеграф
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